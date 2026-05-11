靑 “나무호 공격 용납 못해 … 강력 규탄”

청와대가 11일 호르무즈 해협에 정박 중이던 우리 선박 HMM 나무호에서 발생한 화재 사고의 원인이 외부 타격으로 밝혀진 것과 관련해 “우리 정부는 나무호 등 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로, 이를 강력히 규탄한다”고 밝혔다. 다만 공격 주체에 대해서는 특정하지 않은 채 추가 조사 결과를 지켜보겠다는 신중한 입장을 유지했다.

지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 HMM 소속 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 화재가 발생했으며 미상 비행체의 타격에서 일어났다고 밝혔다. 사진은 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공. 외교부 제공

위성락 국가안보실장은 이날 청와대에서 진행한 기자간담회에서 “추가 조사를 통해 공격 주체와 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고자 한다. 그에 따라 필요한 대응 조치도 고려할 것”이라며 이같이 밝혔다. 위 실장은 “이런 사건이 재발하지 않도록 유관국들과 지속적으로 소통해나가고 현재 인근 해협에 위치한 우리 모든 선원 및 선박의 안전을 강화하기 위한 노력도 배가해나갈 것”이라며 “또 우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위한 국제사회의 관련 노력에 지속적으로 동참해나갈 것”이라고 말했다.

위 실장은 피격 형태와 관련해 “폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 관통형상, 부위를 고려할 때 기뢰·어뢰 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”면서도 “보다 정확한 비행체 관련 정보는 추가 조사가 필요한 상황”이라고 설명했다.

청와대는 공격 주체와 관련해서는 신중한 태도를 견지했다. 우리 민간 선박에 대한 공격 자체에는 규탄의 메시지를 내되 공격 주체가 누구인지는 국내외적으로 매우 민감한 사안이고 상당한 후폭풍이 예상되는 만큼 속단하지 않겠다는 것이다. 청와대 고위관계자는 “일반 상선에 대한 공격이 규탄의 대상이라는 것은 분명하지만 우리는 지금 공격 주체를 특정하지 않고 있다. 특정하기 위한 노력을 하고 있는 단계”라며 “그때까지는 어떤 예단을 갖거나 미리 단정해 어떤 조치를 하겠다고 말씀드리긴 어렵다”고 말했다.

화재로 인한 선체 일부가 검게 그을린 모습. 외교부 제공

공격 주체로 이란이 거론되는 데 관해서는 “이란이 어떤 관련이 있는지는 현재는 미지의 영역”이라며 전날 외교부가 사이드 쿠제치 이란 대사를 만난 것도 ‘초치’가 아닌 인근국으로서의 소통을 위한 것이라는 취지로 설명했다. 또 다른 청와대 관계자도 이날 통화에서 나무호 공격 주체와 관련해 “(확인에) 시간이 좀 더 필요할 것 같다”고 밝혔다.

나무호 피격 대응 관련 이 대통령의 지침에 대해서는 이 관계자는 “대통령이 항상 주는 기본 지침은 재외국민 또는 재외자산의 안전 보호에 만전을 기하라는 것이고 국제적인 원칙이나 국제법적 기준에 맞게 대처하라는 것”이라며 “그렇게 대응하고 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지