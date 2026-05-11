李 대통령 “동학혁명, 민주주의 꽃피운 원천”

이재명 대통령은 동학농민혁명 132주년을 맞은 11일 “백성이 나라의 근본이자 주인임을 일깨운 동학농민혁명은 대한민국 민주주의의 위대한 첫 발걸음”이라고 강조했다.

이재명 대통령. 뉴시스

이 대통령은 이날 제132주년 동학농민혁명 기념식에서 최휘영 문화체육관광부 장관이 대독한 축사를 통해 “독립운동과 4·19혁명, 5·18 민주화운동을 거쳐 ‘촛불혁명’과 ‘빛의 혁명’으로 면면히 이어져 온 그 정신은 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 ‘모범적 민주주의 국가’로 활짝 꽃피운 원천이 됐다”며 이같이 밝혔다.



이 대통령은 “사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴속에 꺼지지 않는 등불이 됐다”고 의미를 부여했다. 그러면서 “국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아 있다”며 “정부는 국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다”고 다짐했다. 동학농민혁명 참여자들을 향해선 “고귀한 민주주의의 씨앗을 뿌렸다”며 경의를 표하기도 했다.

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