장동혁 “김상욱, 동지 버리고 혼자 도망가” [6·3 지방선거]

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 지역 지원 행보를 본격화하고 있다. 윤석열 전 대통령과의 절연 여부, 방미 일정을 둘러싼 논란 등으로 지난달 공개 일정을 최소화했던 것과는 달라진 모습이다. 주요 격전지에서 보수 결집 흐름이 나타나자 장 대표가 선거 전면에 나서고 있지만 당내에서는 장 대표에 대한 비토론이 여전한 만큼 현장 행보를 우려하는 목소리도 여전하다.

장 대표는 11일 울산시당을 찾아 김두겸 울산시장 후보와 김태규 울산 남갑 국회의원 후보를 지원했다. 장 대표는 “이번 지방선거가 울산의 미래와 대한민국을 지켜내는 선거”라며 “이재명의 재판을 재개하고, 이재명이 감옥에 갈 수 있도록 하려면 울산에서 반드시 승리를 만들어주셔야 한다”고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 11일 울산시 남구 울산시당에서 열린 '6·3 지방선거 울산선대위 발대식 및 공천장 수여식'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 특히 국민의힘에서 더불어민주당으로 당적을 옮긴 김상욱 울산시장 후보를 겨냥해 “바람 불고 파도가 친다고 함께 타고 있던 배에 불을 지르고 혼자 도망간 사람이 울산 시민을 책임질 수 있겠나”라며 “동지들을 버리고 자신을 뽑아준 시민을 배신한 대가가 어떤 것인지 반드시 표로서 보여 달라”고 말했다.

지방선거가 가까워지면서 장 대표의 지역 일정도 빠르게 늘고 있다. 장 대표는 전날 부산과 대구를 찾은 데 이어 12일 충남과 경북, 13일 충북 일정에 나선다.

장 대표가 당내 결집의 구심점이 되지 못하고 있다는 점은 여전히 부담이다. 장 대표가 전날 부산을 찾았을 때 부산 지역 친한(친한동훈)계와 일부 소장파 의원들은 모습을 드러내지 않았다. 대구 일정에서도 주호영 대구 총괄선대위원장이 불참했다. 국민의힘 남양주시장 후보로 공천된 주광덕 예비후보는 이날 장 대표가 2선으로 후퇴하지 않으면 후보등록을 하지 않겠다고 밝히며 공개 반발했다.

국민의힘은 이번 주 내로 중앙선거대책위원회를 출범시키며 본격적인 선거 체제 전환에 나설 예정이다. 2선 후퇴 요구를 받아온 장 대표도 상임선대위원장 합류가 유력하다.

한편, 국민의힘은 이날 발표한 10대 공약에서 재건축 초과이익 환수제 폐지 등 ‘주거 안정을 통한 기본권 실현’을 1호 공약으로 제시했다. 이를 위해 서울 및 수도권에 주변 가격의 50%로 장기전세주택을 공급하는 ‘반값전세’ 추진을 확대하겠다고 약속했다. 2호 공약으로는 ‘규제 철폐와 신산업 성장을 통한 경제 대도약’을 내세웠다. 한국판 인플레이션감축법(IRA)으로 해외 진출 기업의 국내 복귀를 촉진하는 한편 국내 기업이 생산시설을 증설할 때 파격적인 인센티브를 지원하겠다고 밝혔다.

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