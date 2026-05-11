정원오·오세훈 서울시장 후보 연일 정책 맞대결 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거 서울시장 선거에 출마한 더불어민주당 정원오(왼쪽 사진) 후보가 인공지능(AI)을 앞세운 미래산업 공약을 내놓으며 표심 공략에 나섰다. 국민의힘 오세훈(오른쪽 사진) 후보는 민주당의 약한 고리로 꼽히는 ‘부동산 이슈’를 앞세워 공세를 폈다. 두 사람은 또한 ‘양자토론 회피’ 문제를 두고 날선 공방을 주고받기도 했다.

정 후보는 11일 서울 구로·가산 디지털단지 일대를 피지컬 AI 산업의 거점으로 육성하는 내용 등을 담은 ‘AI G2 서울’ 공약을 발표했다. 이 지역을 ‘피지컬 AI 실증특구’로 조성해 기술 개발부터 실증, 조달, 상용화, 일자리 창출로 이어지는 산업 생태계를 구축하겠단 구상이다. 피지컬 AI는 로봇, 자율주행, 도시 인프라 관리처럼 현실공간에서 작동하는 AI 기술을 뜻한다. 이날 오후 정강·정책 방송 연설을 통해선 신촌, 청량리, 관악 지역에 청년창업 클러스터를 운영해 서울을 ‘청년들의 창업 도시’로 만들겠다고 밝혔다.

오 후보와는 ‘부동산’ ‘양자토론’ 문제를 두고 대치했다. 정 후보는 이날 오전 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 양자토론을 피한다는 오 후보의 주장에 대해 “오세훈 시장이 불과 한 달 전에 윤희숙 서울시장 예비후보가 토론하자고 할 때 뭐라고 얘기하셨는지 스스로 돌아보시길 바란다”며 “상황에 따라 말을 바꾸면 신뢰를 잃는다고 생각한다”고 응수했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 서울 강서구 LG사이언스파크를 방문해 LG AI 첨단운전자 모니터링 시스템을 체험하고 있다. 뉴스1

오 후보의 부동산 정책에 대해서도 공세 수위를 높였다. 정 후보는 오 후보의 토지거래허가제 해제 및 재지정을 두고 “전형적인 감으로 하는, 데이터에 기반하지 않은 큰 실수였다”고 비판했다.

이에 대해 오 후보는 토지거래허가구역 해제 뒤 재지정 논란은 “민주당의 정치적 프레임”이라고 맞받았다. 그는 MBN미디어센터에서 열린 한국방송기자클럽 토론회에서 지난해 토허제 해제와 재지정을 두고 “제 유일한 부동산 실책”이라면서도 “당시 잠깐 한두 달 정도의 해프닝을 가지고 마치 지금까지 이어지는 부동산 정책 실패의 원인이 제게 있는 것처럼 정치적인 공격을 하고 있다”고 말했다. 오 후보는 “당시는 부동산 경기가 지나치게 싸늘하게 식어간다는 분석 보고서가 나올 때였다”며 “거기에 민감하게 대응해 잠삼대청(잠실·삼성·대치·청담)을 푼다면 지금이 기회구나 하는 판단으로 풀었던 건데 시장이 민감하게 작용해서 불과 한 달 남짓 만에 원상복구했고 다시 (집값이) 떨어졌다”고 설명했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 11일 오후 서울 구로구 고척동 고지대 이동편의시설 설치 대상지를 찾아 주민과 인사하고 있다. 뉴시스

그러면서 오 후보는 박원순 전 서울시장 재임 시절 재개발·재건축 구역 해제가 부동산 문제의 원인이라고 주장했다. 그는 “박 시장 10년 동안 서울의 주택은 암흑이었다”며 “389곳의 재개발·재건축 구역을 다 풀면서 5~10년 뒤 공급량을 대폭 줄였다”고 지적했다.

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