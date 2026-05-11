靑, 나무호 외부공격에 “민간 선박 공격 용납 불가… 강력 규탄”

호르무즈 해협에 정박 중이던 우리 선박 HMM 나무호에서 발생한 화재 사고의 원인이 외부 타격으로 밝혀진 것과 관련해 청와대가 11일 “강력히 규탄한다”는 입장을 내놨다. 다만 공격 주체에 대해서는 아직 특정할 수 없다며 신중 기조를 이어갔다.

미상 비행체의 타격으로 피해 입은 선박 외부의 모습. 외교부 제공

위성락 국가안보실장은 이날 청와대에서 진행한 기자간담회에서 “우리 정부는 나무호 등 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장”이라며 강하게 규탄했다. 위 실장은 “추가 조사를 통해 공격 주체와 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고자 한다”며 “그에 따라 필요한 대응 조치도 고려할 것”이라고 밝혔다. 이어 “이런 사건이 재발하지 않도록 유관국들과 지속적으로 소통해나가고 현재 인근 해협에 위치한 우리 모든 선원 및 선박의 안전을 강화하기 위한 노력도 배가해나갈 것”이라며 “또 우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위한 국제사회의 관련 노력에 지속적으로 동참해나갈 것”이라고 말했다.

위 실장은 피격 형태와 관련해서는 “사고 당시 선박은 해수면보다 1∼1.5미터 상단 부분에 파손이 있었다”며 “폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 관통형상, 부위를 고려할 때 기뢰·어뢰 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”고 설명했다. 그러면서도 “보다 정확한 비행체 관련 정보는 추가 조사가 필요한 상황”이라고 설명했다.

다만 청와대는 공격 주체에 대해서는 현재로써는 특정할 수 없는 상황이라며 조심스러운 입장을 유지했다.

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