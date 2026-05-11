대검 나온 박상용 검사 "연어 술파티 사실 아냐, 소명기회 달라"

박상용 인천지검 부부장검사가 11일 이른바 '연어 술 파티' 진술 회유 의혹과 관련해 대검찰청 감찰위원회에 소명할 기회를 달라며 대검 청사를 방문했다.



대검은 이날 오후부터 감찰위원회를 열고 박 검사에 대한 징계 여부를 심의한다.

11일 대검찰청이 감찰위원회를 열고 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 ''연어 술파티'' 진술 회유 의혹이 제기된 박상용 인천지검 부부장 검사의 징계 여부를 심의할 것으로 알려진 가운데 박 검사가 대기를 위해 서초동 대검찰청 민원실로 들어가고 있다. 연합뉴스

박 검사는 이날 오후 1시 50분께 대검 민원실 앞에서 기자들과 만나 연어 술 파티 의혹에 대해 "바로 옆에 있던 교도관도 알지 못했다는 것이고 그런 일이 없었다는 건데 그게 어떻게 사실일 수 있겠나"라며 "증거 능력도 없는 거짓말탐지기 결과를 가지고 징계한다는 것 자체가 검찰 역사상 단 한 번도 있지 않았던 일이고, 전혀 법리나 실체에도 맞지 않는다"고 주장했다.



이어 "감찰 혐의가 무엇인지 감찰 혐의가 몇 개인지 전혀 통보받은 바가 없다"며 "아무리 잘못했고 징계하더라도 절차적인 방어권이나 소명할 기회가 전혀 주어지지 않은 채 정해진 결론에 의해 징계가 이뤄져선 안 된다고 생각한다"고 말했다.



박 검사는 "절차 내에서 할 수 있는 게 있다면 이런 식으로 일개 공무원이 언론 앞에 서거나 기약 없이 민원실에 대기할 일 없었을 것"이라며 "(감찰위원회) 외부 위원들께 신문고를 두드리는 심정으로 소명해 드릴 기회를 갖고 싶다"고 했다.



그는 "대검 감찰위원회 이후에 법무부로 넘어가면 법무부 감찰위원회도 있고 징계위원회에서 최종적으로 징계가 결정되는 걸로 안다"며 "만약 징계 처분이 최종적으로 내려졌는데 그 내용을 받아들일 수 없다면 취소 소송을 제기할 예정"이라고 했다.



박 검사는 지난 7일 대검에 50쪽 분량의 의견서도 제출했다.



박 검사는 수원지검에서 쌍방울 대북송금 사건을 수사하던 당시 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등 피의자들에게서 연어와 술을 제공하면서 진술을 회유했다는 의혹을 받는다.



진술 회유를 통해 이재명 당시 더불어민주당 대표가 대북송금에 관여했다는 취지의 진술을 받아냈다는 것이 여권의 주장이다.



해당 의혹을 감찰해 온 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)는 2023년 5월 17일 당시 술자리가 있었다는 결론을 내리고 이를 대검에 보고한 것으로 파악됐다.



박모 전 쌍방울 이사가 인근 편의점에서 소주를 구입한 법인카드 결제 내역, 이 전 부지사를 상대로 실시한 거짓말탐지기 조사 결과 진실 반응을 보인 점 등을 근거로 삼은 것으로 전해졌다.



다만 앞서 국회 국정조사 증인으로 출석한 김 전 회장은 "문제가 된 5월 17일에 정확히 술 안 먹었다"고 말했다.



당시 편의점에서 술을 구매한 사람으로 지목된 박 전 쌍방울 이사 또한 "개인적으로 먹으려고 (술을) 샀고 차 안에서 먹었다"며 음주 의혹을 부인했다.

<연합>

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