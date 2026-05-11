"300억대 마약류 유통"…박왕열 마약공급책 '청담' 송치

(서울=연합뉴스) 경찰청은 1일 '마약왕'으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모씨를 태국에서 강제 송환했다고 밝혔다. 사진은 태국 현지에서 최씨 검거 당시 압수물. 2026.5.1 [경찰청 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

'필리핀 마약총책'으로 불려온 박왕열(47)에게 마약류를 공급한 혐의로 태국에서 붙잡힌 마약사범 '청담'이 국내 송환 송환 열흘 만에 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.



경기남부경찰청 마약범죄수사대는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 및 여권법 위반 혐의 등으로 텔레그램 닉네임 '청담'으로 활동해 온 최모(51)씨를 11일 구속 송치했다.



최씨는 2019년 9월부터 2021년 9월까지 텔레그램을 통해 필로폰 약 46㎏, 케타민 약 48㎏, 엑스터시(MDMA) 약 7만6천정 등 380억원 상당의 마약류를 유통한 혐의를 받고 있다.



캄보디아에서 담배 밀수업을 하던 최씨는 지인으로부터 "해외 마약상으로부터 필로폰 등을 받아 내다 팔면 큰 수익을 볼 수 있을 것"이라는 말을 듣고 마약류 유통에 손을 댄 것으로 조사됐다.



최씨는 텔레그램에서 서울 강남구 청담동을 일컫는 '청담' 혹은 '청담사장' 등으로 활동하면서 비트코인 등 가상화폐를 받고 한국으로 마약류를 판매했다.



최씨 가족은 청담동에 거액의 부동산을 보유하고, '슈퍼카'를 타고 다니는 등 호화 생활을 했던 것으로 전해졌다.

(서울=연합뉴스) 경찰청은 1일 '마약왕'으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모씨(오른쪽 세 번째)를 태국에서 강제 송환했다고 밝혔다. 사진은 경찰이 최씨에게 기내에서 체포영장을 집행하는 모습. 2026.5.1 [경찰청 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

최씨는 국내 마약 유통과정에서 알고 지낸 마약류 판매책 '사라김'을 통해 '전세계'로 불려 온 박왕열을 소개받았고, 그에게 케타민 2㎏, 엑스터시 3천정가량을 공급했다.



두 사람의 연결고리 역할을 한 '사라김'은 2018년 필리핀 이민국 비쿠탄 수용소 수감 중 박왕열과 친분을 맺은 것으로 파악됐다.



최씨는 박왕열 외에 국제 우편 등을 통해 국내에 반입한 마약류를 주로 지하철역 내 물품 보관함에 두는 '던지기' 방식으로 유통했다.



경찰은 지난 3월 25일 필리핀에서 국내로 송환된 박왕열을 조사하던 중 최씨로부터 마약류를 공급받은 사실을 파악해 같은 달 30일 추적전담팀을 편성하고 수사에 착수했다.



경찰은 최씨가 태국에 체류 중인 정황을 포착하고, 태국 주재 경찰협력관들과 은신처를 특정했다.



이어 인터폴 적색수배 및 현지 수사기관과 공조해 지난달 10일 현지에서 최씨를 불법체류 혐의로 검거하고 지난 1일 국내에 강제송환했다.



한편 주거지 압수수색 과정에서는 휴대전화 13대와 여권 등을 확보했다.



송환 이틀만에 최시를 구속한 경찰은 기존에 체포영장이 발부돼 있던 필로폰 밀반입 등 5건의 사건을 병합 수사했다.

(수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = '마약왕'으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원시 장안구 경기남부경찰청 마약ㆍ국제범죄수사대에서 나오고 있다. 2026.5.3 xanadu@yna.co.kr

그 결과 최씨의 마약류 유통과 수수·보관 등 41건의 여죄를 추가로 밝혀내 이날 검찰로 송치를 결정했다.



추가 혐의에는 최씨가 타인의 사진을 정교하게 합성해 다른 사람 이름으로 여권을 부정하게 발급받아 코로나19가 대유행하던 2020년 10월 마스크를 착용한 채 인천국제공항 대면 심사를 통과해 캄보디아로 출국한 것도 포함됐다.



경찰은 최씨가 거래에 사용한 전자지갑을 찾아 마약류 거래대금으로 보이는 비트코인 57BTC(원화 68억원 상당)를 특정하고, 마약류 유통가액 60억원에 대해 기소 전 추징 보전을 신청했다.



아울러 마약류 보관·관리책인 창고지기와 판매책 3명(2명 구속 수감)을 추가로 확인해 해외 밀반입 공범 및 동남아에 있는 상선에 대한 수사도 구체화하고 있다.



경찰은 최씨의 검거와 송환이 해외 마약 유통 네트워크의 핵심축을 차단한 사례이자 지난달 태국과의 공조로 국제 마약 조직 총책을 서울 강남에서 검거해 태국으로 추방한 결과물이라고 설명했다.



한편 최씨의 신상정보는 오는 12일 공개된다. 경찰은 이미 지난 6일 신상정보공개 심의위원회를 열어 최씨의 이름과 나이, 얼굴 사진(머그샷)을 공개하기로 했으나, 최씨가 신상공개 결정 확인서를 제출하지 않아 관련법률상 5일 이상의 유예기간이 주어졌다.

<연합>

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