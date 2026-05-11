‘성희롱 논란’ 경북대 학생회 임원 사퇴…대학 “전수 조사”

경북대학교 학생회 임원들이 동료 여학생들에 대한 성적 비하 발언으로 물의를 일으켜 사퇴한 가운데 대학 측은 사건 경위 조사와 함께 재발 방지를 위한 전수 조사에 착수했다.

경북대 전경. 경북대 제공

11일 경북대 등에 따르면 학생회장 A씨를 포함한 학생회 임원 4명은 학부생들과 함께 이용하던 카카오톡 단체 대화방에서 여학생들의 외모를 비하하거나 성적 수치심을 유발하는 발언을 지속해 온 것으로 밝혀졌다.

해당 사건은 이달 초 학내 온라인 커뮤니티를 통해 공론화됐다. 논란이 확산하자 가해자로 지목된 임원 4명은 차례로 직책을 내려놓았다.

학생회장 A씨는 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게재한 사퇴서를 통해 “사적인 대화방이라는 이유로 언행의 무게를 간과한 채 동료 및 후배들의 인격과 존엄성을 훼손하는 부적절한 발언을 했다”며 잘못을 인정하고 공식 사과했다.

대학 측은 이번 사건의 구체적인 경위를 조사하기로 했다. 또한 추가적인 피해 사례가 있는지 전수 조사를 진행해 재발 방지 대책을 마련할 방침이다.

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