한화에어로, 에스토니아에 다연장로켓 '천무' 3문 추가 수출

국산 다연장로켓 ‘천무’가 에스토니아에 추가로 수출된다. 지난해 첫 공급 계약 이후 5개월 만이다.

한화에어로스페이스는 11일 대한무역투자진흥공사(코트라)와 에스토니아 국방투자센터(ECDI)가 11일 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결함에 따라 에스토니아군에 천무 3문을 추가 공급한다고 밝혔다.

천무 다연장로켓. 한화에어로스페이스 제공

이는 지난해 12월 약 2억9000만유로(약 5200억원) 규모의 천무 도입 계약에 이은 후속 계약이다. 당시 계약에는 천무 발사대 6문과 미사일 3종(CGR-080, CTM-MR, CTM-290), 운용·교육 지원 등이 포함됐다.

에스토니아는 현재 자국의 ‘국가국방발전계획(RKAK) 2031’에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화 및 현대화를 추진 중이다. 한화에어로스페이스는 “이번 후속 계약은 한화가 에스토니아의 요구 일정에 맞춘 적기 공급 능력을 입증했을 뿐만 아니라, 12월 첫 계약 이후 사업 수행 과정에서 쌓은 상호 간의 두터운 신뢰가 더해진 결과”라고 평가했다.

한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 “이번 천무 3문 추가 도입은 에스토니아 국방력 강화에 큰 의미가 있다”며 “한화와의 협력이 지속적으로 긴밀하게 이루어지고 있음을 보여주는 사례”라고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “추가 공급을 통해 에스토니아의 국방력 및 방산 생태계 강화에 더욱 기여할 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 발틱 지역에 한화의 방위 솔루션을 적극적으로 소개하며 에스토니아의 신뢰받는 전략적 파트너로 위상을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

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