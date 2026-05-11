전남자치경찰위, 이상동기 범죄 예방 치안인프라 확충

전남도자치경찰위원회가 이른바 ‘묻지마 범죄’로 불리는 이상동기 범죄 예방을 위해 치안 인프라 확충에 나선다.
전남도자치경찰위원회는 최근 공모를 통해 화순·장성·영광·진도 등 전남 15개 시군을 ‘2026년 이상동기 범죄예방 치안인프라 구축사업’ 대상지로 선정했다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 강력범죄 발생 우려 지역을 중심으로 지능형 CCTV와 비상벨, 보안등 기능을 결합한 스마트폴 등 범죄예방 시설을 설치해 주민 안전망을 강화하기 위한 것이다.
전남자치경찰위원회는 2024년부터 올해까지 총 66억원을 투입해 범죄예방 기반시설을 확충해 왔으며, 올해는 도와 시군이 3대 7 비율로 사업비를 분담해 총 17억5000만원 규모로 사업을 추진한다.
특히 범죄 취약지역에 대한 예방 중심 인프라를 강화해 주민 체감 안전도를 높이고, 긴급 상황 발생 시 신속 대응이 가능한 치안 환경 구축에 초점을 맞출 방침이다.
정순관 전남도자치경찰위원장은 “주민 참여와 시군·경찰서 간 협력을 바탕으로 범죄 취약지역 안전망을 더욱 촘촘히 구축하겠다”며 “도민이 안심하고 생활할 수 있는 지역 치안환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
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