“남은 커피 다시 데웠는데”…위식도역류질환 488만명 시대, 속 쓰림 키우는 습관

“남은 커피 다시 데웠는데…”

전자레인지로 다시 데운 커피는 향이 줄고 산미·쓴맛이 더 도드라질 수 있다. 위가 예민한 사람은 공복 섭취 뒤 속쓰림이나 신물 역류를 더 강하게 느낄 수 있다. unsplash

오전 8시, 사무실 책상 위에 어제 마시다 남긴 머그잔이 그대로 놓여 있다. 늘 커피를 따뜻할 때 다 마시는 사람이라면 이해하기 어려울 수 있다. 하지만 회의에 불려 가거나, 출근 직후 업무에 밀리다 보면 책상 한쪽에 식은 커피가 남는 일은 흔하다.

버리기엔 아깝고, 새로 내리기엔 번거롭다. 결국 머그잔을 들고 탕비실 전자레인지 앞에 선다. 1분쯤 돌리자 식어 있던 커피에서 다시 김이 올라온다.

한 모금 마셔보면 어제의 그 맛은 아니다. 향은 흐려졌고, 끝맛은 조금 더 쓰고 시다. 평소 속이 예민한 사람이라면 마신 뒤 가슴 안쪽이 답답하거나 더부룩하게 느껴질 때도 있다.

11일 국민건강보험공단의 ‘2018~2022년 위-식도 역류질환 진료현황’에 따르면 위식도역류질환 진료인원은 2018년 444만8633명에서 2022년 488만6342명으로 늘었다. 500만명에 가까운 사람이 속쓰림, 신물 역류, 가슴 답답함 같은 증상으로 병원을 찾은 셈이다.

핵심은 커피 한 잔이 병을 만든다는 얘기가 아니다. 이미 역류 증상이 있거나 빈속 커피에 예민한 사람에게는 커피를 마시는 시간과 상태가 차이를 만들 수 있다는 뜻이다.

◆다시 데운 커피, 뜨거움보다 ‘상태’가 문제다

커피를 한 번 다시 데웠다고 곧장 몸에 큰 문제가 생기는 것은 아니다. 블랙커피라면 우유가 든 음료보다 위생 부담도 낮다. 오래 두지 않은 커피를 전자레인지용 컵에 짧게 데워 마시는 정도라면 대개 큰 문제로 이어지지는 않는다.

신경 써야 할 부분은 ‘식은 시간’과 ‘마시는 방식’이다.

갓 내린 커피에는 향을 만드는 휘발성 성분이 많다. 시간이 지나면 이 향은 서서히 날아간다. 공기와 닿는 동안 맛도 둔해진다. 여기에 다시 열이 가해지면 처음의 부드러운 향보다 쓴맛과 산미가 먼저 느껴질 수 있다.

책상 위에서 몇 시간 식은 커피는 이미 처음 내린 커피와 다르다. 전자레인지 문을 열었을 때 뜨거운 김은 다시 올라오지만, 향과 맛은 처음으로 돌아가지 않는다. 상했다는 뜻은 아니다. 다만 맛의 균형이 무너진 커피를 빈속에 급히 마시면 예민한 속에는 더 거칠게 닿을 수 있다.

평소 위가 편한 사람은 이 차이를 “맛이 별로다” 정도로 넘길 수 있다. 하지만 속쓰림이 잦거나 신물이 올라오는 사람에게는 같은 한 모금도 다르게 느껴진다. 특히 아침 첫 잔이라면 속이 먼저 반응할 수 있다.

◆공복 커피, 예민한 속을 먼저 건드린다

위식도역류질환은 위산이나 위 내용물이 식도로 거슬러 올라오면서 불편한 증상을 일으키는 질환이다. 식도와 위 사이에는 내용물이 다시 올라오지 못하게 막는 하부식도괄약근이 있다. 이 기능이 약해지면 속쓰림과 신물 역류가 나타날 수 있다.

커피와 카페인 음료는 사람에 따라 역류 증상을 자극할 수 있는 음료로 꼽힌다. 카페인 자체, 커피의 산미, 마시는 시간대, 함께 먹는 음식, 개인의 위장 상태가 겹치면서 증상의 정도가 달라진다.

특히 아침 공복에는 차이가 더 크게 느껴질 수 있다. 잠에서 깬 직후 속은 아직 음식으로 보호받지 못한 상태다. 이때 전날 남긴 커피를 다시 데워 급히 들이키면 따뜻함 때문에 순간적으로는 편하게 넘어갈 수 있다.

문제는 그다음이다. 조금 지나 트림이 잦아지거나 목에 뭔가 걸린 듯한 느낌, 가슴 안쪽 쓰림이 올라오는 사람도 있다. 이 경우 커피 한 잔만 떼어놓고 볼 일이 아니다. 남긴 커피, 출근 직후 공복, 전자레인지 재가열, 급하게 마시는 습관이 한꺼번에 겹친 결과일 수 있다.

◆라테·믹스커피는 다시 데우기보다 버려야 안전하다

블랙커피보다 더 조심해야 할 것은 라테, 믹스커피, 크림이나 시럽이 들어간 커피다. 우유나 크림이 들어간 음료는 실온에 오래 놓이면 맛만 변하는 수준에서 끝나지 않는다. 위생 부담까지 따라붙는다.

사무실 책상 위에 밤새 놓인 라테를 다음 날 아침 다시 데워 마시는 일은 피하는 게 좋다. 전자레인지로 다시 뜨겁게 만들었다고 해서 방치됐던 시간이 사라지는 것은 아니다. 냄새가 심하지 않고 단맛이 남아 있어도 안전한 음료라고 단정하기 어렵다.

사무실 책상 위에 오래 방치된 라테나 믹스커피는 다시 데우기보다 버리는 쪽이 안전하다. 우유와 크림이 들어간 음료는 실온 방치 시간이 길수록 위생 부담이 커진다. pexels

커피를 자주 남긴다면 방법은 단순하다. 처음부터 적게 따르면 된다. 머그잔을 가득 채우기보다 마실 만큼만 내리고, 오래 마실 생각이라면 보온 텀블러를 쓰는 편이 낫다. 식은 커피를 몇 번씩 되살리는 것보다 처음 온도를 오래 지키는 쪽이 맛에도, 속에도 덜 거칠다.

역류 증상이 있는 사람이라면 아침 첫 잔도 조정할 필요가 있다. 빈속에 진한 커피부터 들이키기보다 물을 먼저 마시고, 간단히 음식을 먹은 뒤 커피를 마시는 식이다. 카페인에 예민하다면 양을 줄이거나 오후 늦은 시간 커피를 피하는 것도 방법이다.

컵도 확인해야 한다. 일회용 컵이나 전자레인지 사용 표시가 없는 용기는 피하는 게 좋다. 겉보기엔 멀쩡해 보여도 뜨거운 음료를 담은 채 가열하는 과정에서 용기가 변형될 수 있다. 다시 데워야 한다면 전자레인지용 표시가 있는 컵이나 내열 용기에 옮겨 담는 편이 안전하다.

소화기 진료 현장에서는 커피를 무조건 끊으라고만 말하지 않는다. 대신 속쓰림이 잦은 사람에게는 “언제, 얼마나, 어떤 상태로 마시는지”를 함께 보라고 말한다.

커피를 다시 데워 마시는 행동 하나보다 중요한 것은 그 앞뒤의 습관이다. 공복에 급히 마시는지, 우유가 든 음료를 오래 방치했는지, 전자레인지용 컵을 썼는지에 따라 같은 커피도 몸에 닿는 느낌이 달라진다.

책상 위에 식은 커피가 남아 있다면, 전자레인지 문을 열기 전에 한 번만 더 생각해보면 된다. 블랙커피라면 컵 상태를 확인한 뒤 새 컵에 옮겨 짧게 데우고, 라테나 믹스커피처럼 우유가 들어갔다면 아깝더라도 버리는 편이 낫다. 속이 자주 쓰리거나 신물이 올라오는 사람에게는 그 잠깐의 선택이 하루 컨디션을 크게 갈라놓을 수 있다.

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