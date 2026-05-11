소시지·햄 ‘1군 발암’ 분류…대장암 사망 9683명이 말하는 ‘반복된 선택’

편의점 전자레인지 앞.

소시지·햄·베이컨 등 가공육은 염장·훈연·보존 처리 등을 거친 육류로, 국제암연구소(IARC)는 가공육을 1군 발암요인으로 분류하고 있다. 게티이미지

30초가 지나자 포장지 틈으로 뜨거운 김이 새어 나왔다. 손에 든 소시지 핫바에서는 익숙한 훈제 향이 났고, 따뜻하고 짭조름한 첫입에 출출했던 속이 가라앉았다. 문제는 그 한 번이 아니다. 야근 전 간식, 늦은 저녁 대용식, 출근길 허기처럼 같은 선택이 반복될 때다.

세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 가공육을 ‘1군 발암요인’으로 분류하고 있다. 가공육 섭취가 대장암을 일으킨다는 과학적 근거가 충분하다는 판단에서다. IARC는 가공육을 매일 50g 섭취할 경우 대장암 위험이 약 18% 증가할 수 있다고 밝혔다.

‘18% 증가’는 대장암에 걸릴 확률이 곧바로 18%가 된다는 뜻이 아니다. 개인이 원래 갖고 있던 위험도를 기준으로, 상대적으로 위험이 더 높아졌다는 의미에 가깝다.

식품안전나라 자료도 이를 같은 방식으로 설명한다. 기존 대장암 발생 위험이 1%라면, 매일 가공육 50g 섭취 때 위험이 1.18%로 올라가는 식으로 이해해야 한다는 것이다.

11일 국가데이터처의 2024년 사망원인통계 결과에 따르면 통계상 ‘결장, 직장 및 항문의 악성신생물’로 집계되는 대장암 사망자는 총 9683명이다. 남성 5460명, 여성 4223명이다.

물론 이 숫자가 모두 가공육 때문이라는 뜻은 아니다. 대장암은 나이, 유전, 비만, 음주, 흡연, 운동 부족, 식습관 등 여러 요인이 겹쳐 생긴다. 식습관은 일상에서 비교적 조절할 수 있는 위험 변수다.

◆‘1군’은 공포 등급이 아니다

가공육은 소시지, 햄, 베이컨처럼 염장·훈연·발효·보존 처리 등을 거친 육류를 말한다. IARC는 가공육 섭취와 대장암 사이의 인과관계를 뒷받침하는 근거가 충분하다고 보고 1군으로 분류했다.

여기서 가장 큰 오해가 생긴다. ‘1군’은 위험의 크기를 매기는 순위가 아니다. 사람에게 암을 일으킨다는 연구 근거가 충분한지를 가르는 분류다.

따라서 소시지 하나의 위험이 흡연과 같다고 받아들이는 것은 과도하다. IARC 역시 같은 1군에 들어간다고 해서 모두 똑같이 위험하다는 뜻은 아니다. 이 분류는 위험 수준이 아닌 과학적 근거의 강도를 나타낸다고 설명한다.

중요한 건 양과 빈도다. 한 번 먹은 소시지보다, 편의점 핫바와 햄 샌드위치, 베이컨, 육포가 1주일 식단 안에서 얼마나 자주 겹치는지가 더 큰 문제다.

◆문제는 고기보다 ‘가공 과정’

소시지나 햄이 반복적으로 거론되는 이유는 고기 자체보다 가공 과정에 있다.

식품안전나라는 식육이 가공·조리 과정에서 N-니트로소화합물, 다환방향족탄화수소(PAHs) 같은 화학 물질을 포함할 수 있다고 설명한다. 적색육 또는 가공육을 조리하는 과정에서는 헤테로사이클릭아민(HCAs) 등이 생성될 수 있다는 설명도 덧붙인다.

국가암정보센터도 기름진 육류와 가공육류는 가급적 적게 먹고, 신선한 채소와 과일을 충분히 섭취하는 식습관을 권고한다.

가공육은 나트륨과 지방 함량이 높은 경우도 많다. 암 위험만 떼어 볼 일이 아닌 이유다. 혈압, 체중, 대사 건강까지 함께 흔들 수 있는 식단인지 살펴야 한다.

편의점 소시지를 한 번 먹었다고 몸이 곧바로 망가지는 것은 아니다. ‘가끔’으로 끝날 줄 알았던 선택이 어느새 ‘매일’이 되면, 식탁 분위기도 조금씩 달라진다. 짠맛과 기름진 맛에 익숙해질수록 담백한 음식은 점점 손이 덜 가게 된다.

◆끊기보다 먼저 ‘반복’을 줄인다

현실적인 방법은 극단적인 금지가 아니다. 먼저 반복 횟수를 줄이는 쪽이 낫다.

편의점에서 소시지 핫바를 자주 고른다면 매일 먹던 것을 주 1~2회 수준으로 낮춰보는 식이다. 소시지를 먹은 날에는 햄 샌드위치, 베이컨, 육포처럼 다른 가공육을 겹치지 않는 것도 방법이다.

가공육은 한 번의 섭취보다 반복 섭취가 문제로 꼽힌다. 보건 당국과 암 예방 기관은 섭취 횟수를 줄이고, 채소·통곡물·콩류 등을 함께 먹는 식습관 관리가 중요하다고 설명한다. 게티이미지

세계암연구기금(WCRF)은 붉은 고기는 적정량으로 제한하고, 가공육은 가능한 적게 먹을 것을 권고한다. 통곡물, 채소, 과일, 콩류를 일상 식단의 중요한 부분으로 삼으라고 권한다.

한 대학병원 가정의학과 전문의는 “가공육을 줄였다면 그 자리를 덜 가공된 단백질과 식이섬유로 채우는 게 좋다”며 “삶은 달걀·두부·생선·닭가슴살 같은 식품에 채소·과일·통곡물을 함께 먹는 습관이 전체 식단 균형을 잡는 데 도움이 된다”고 말했다.

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