서울 아파트 매물 하루 새 1500건 ‘뚝’… 稅부담에 ‘숨고르기’ [양도세 중과 부활]

서울 아파트 매매 매물이 양도세 중과 재개 첫날 하루 새 1500건 넘게 줄었다. 급매물 거래가 대부분 마무리된 데다 세 부담이 커진 다주택자들이 매도를 미뤘기 때문으로 보인다. 전문가들은 7월 세제개편안이 나오기 전까지 매도·매수자 모두 시장 상황을 지켜보며 거래에 신중한 분위기가 이어질 것이라고 내다봤다.



10일 부동산 플랫폼 ‘아실(아파트실거래가)’에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 이날 기준 6만6914건으로 집계됐다. 전날(6만8495건)과 비교해 하루 만에 1581건 감소했다. 지난달 15일(7만6369건)과 비교하면 한 달 새 9455건(12.4%) 줄었고, 올해 들어 매물이 가장 많았던 3월21일(8만80건)과 비교하면 1만3166건 줄었다.

다주택자 양도소득세 중과 유예조치 종료를 하루 앞둔 8일 서울 남산에서 바라본 도심 곳곳에 아파트가 빼곡하다. 연합뉴스

서울 25개 자치구의 아파트 매물은 이달 들어 일제히 감소하는 흐름을 보였다. 감소폭이 가장 큰 곳은 서초구로, 지난 1일 9202건에서 10일 8365건으로 9.1% 줄었다. 같은 기간 강서구 매물도 2793건에서 2539건으로 9.1% 감소했다. 이어 종로구(-6.9%), 서대문구(-6.7%), 성동구(-6.2%) 순으로 감소폭이 컸다. 강남권에서는 강남구 매물이 같은 기간 5.3% 감소했고, 용산구도 2.8% 줄었다.

서울 내 공인중개업소들은 양도세 중과 재개 이후 다주택자들의 추가 매도 움직임이 빠르게 위축될 것으로 봤다. 강남구 개포동의 한 공인중개사는 “지금은 집주인들이 ‘세금 내고 급하게 팔 바엔 조금 더 지켜보자’는 분위기”라고 말했다. 노원구 상계동의 다른 공인중개사는 “최근에는 매물을 거둬들이려는 집주인 문의가 더 많다”며 “당분간 거래 자체가 주춤할 가능성이 크다”고 전했다.



양도세 중과 재개로 다주택자들의 세 부담이 크게 늘어난 점도 매물 감소에 영향을 미친 것으로 보인다. 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원이 서울 주요 아파트 전용 84㎡ 기준 다주택자 양도세를 시뮬레이션한 결과 강남 ‘래미안퍼스티지’를 10년 보유했을 때 양도세 부담은 2주택자 약 27억원, 3주택자 약 31억원 수준으로 추산됐다. 반포자이는 2주택자 약 24억원·3주택자 약 27억원, 마포래미안푸르지오는 약 10억원·약 12억원, 흑석한강현대는 약 11억원·약 13억원 수준으로 각각 분석됐다.

부동산 전문가들은 서울 아파트 시장은 당분간 거래가 줄어들면서 ‘숨 고르기’ 국면에 들어갈 가능성이 크다고 봤다. 김규정 한국투자증권 부동산전문위원은 “최근 거래는 다주택자들의 급매 처분 물량과 중저가 실수요 거래가 중심이었다”며 “당분간 시장은 소강 상태를 보일 가능성이 크다”고 말했다. 김인만 부동산경제연구소 소장도 “매물은 줄고 호가는 오르지만 실제 거래는 많지 않은 흐름이 당분간 이어질 수 있다”며 “매수자들도 당장 추격 매수에 나서기보다는 시장 상황을 지켜보는 분위기”라고 했다.

다주택자들 발길 다주택자 양도소득세 중과 유예 시한인 9일 서울 송파구 송파구청 1층에 마련된 토지거래허가 접수처를 찾은 시민들이 서류를 접수하고 있다. 뉴스1

다만 전세시장 불안과 공급 부족 우려가 해소되지 않을 경우 이르면 하반기 이사철 이후 다시 상승 압력이 커질 수 있다는 전망도 나온다.



김덕례 주택산업연구원 주택정책연구실장은 “전월세 부담이 계속 커지면 일부 임차 수요가 다시 매매 시장으로 이동할 수 있다”며 “하반기 이사철 이후에는 서울 외곽과 중저가 지역을 중심으로 다시 매수세가 살아날 수 있다”고 했다.

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