[경제 단신] 루이뷔통 회장 방한… 신세계 본점 등 방문 외

루이뷔통 회장 방한… 신세계 본점 등 방문

글로벌 명품 그룹 루이뷔통모에에네시(LVMH)의 베르나르 아르노(사진) 총괄회장이 11일 서울 소공동 신세계백화점 본점 ‘루이비통 비저너리 저니 서울’ 매장을 방문한다. 지난해 12월 문을 연 이 매장은 루이뷔통 매장 중 세계 최대 규모로 6개 층에 걸쳐 루이뷔통의 제품과 함께 브랜드의 역사와 문화, 장인정신을 보여주는 체험형 공간, 레스토랑, 카페 등을 갖췄다. 아르노 회장의 이번 방문은 국내 주요 유통 채널과 매장 현황을 직접 점검하려는 차원이다. 아르노 회장은 2023년에도 한국을 방문해 신동빈 롯데그룹 회장과 정지선 현대백화점그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등을 만난 바 있다.

스벅 ‘악마는 프라다2’ 커스텀 음료 출시

스타벅스 코리아는 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 개봉에 맞춰 주인공 캐릭터에서 영감을 받은 커스텀 음료 2종(사진)을 전국 매장에서 선보인다고 10일 밝혔다. 주인공인 미란다의 “폼 없이, 무지방 우유, 샷 추가, 뜨겁게”라는 주문 방식을 반영한 카페라테와 오트(귀리) 우유에 캐러멜시럽과 시나몬 파우더를 곁들인 앤디의 카푸치노다. 메릴 스트리프와 앤 해서웨이 주연의 ‘악마는 프라다를 입는다2’는 뉴욕의 패션잡지 ‘런웨이’ 구성원들이 변화 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 모습을 담았다.

챗GPT, 자해 위험 땐 ‘지인 통보’ 기능 도입



챗GPT 대화에서 중대한 자해 위험 신호가 감지될 경우 사용자가 미리 등록한 가까운 사람에게 이를 알릴 수 있는 안전 기능이 도입된다. 오픈AI는 챗GPT에 ‘신뢰하는 사람’(Trusted Contact) 등록 기능을 도입한다고 10일 밝혔다. 이 기능은 성인 사용자가 가족, 친구, 보호자 등 신뢰하는 사람 1명을 사전에 등록하면 챗GPT 대화에서 심각한 자해 우려가 감지될 때 현실 세계의 도움과 연결될 수 있도록 지원한다. 관련 표현을 감지하면 챗GPT가 사용자에게 알림 전달 가능성을 안내하고 직접 연락할 수 있도록 대화 예시 등을 제시하는 방식이다. 알림에는 개인정보 보호를 위해 대화 원문이나 세부 내용은 포함되지 않는다.

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