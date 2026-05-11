[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 11일 (월요일) 99년생 오늘은 좋은 선배부터 구하라

96년생: 직업을 구하려면 동남방으로 진출하세요. 84년생: 신불자는 희소식이 있는 운이다. 72년생: 금전문제는 서북방으로 진출하면 가능성 높다. 60년생: 높낮이만 보지말고 좌우의 폭도 생각하라. 48년생: 부동산매매운이 따르는 일진이다. 36년생: 가까운 사람에게 정이 가게 마련이다.

97년생: 직업에 눈이 너무 높으면 어려운이 따른다. 85년생: 금전융통은 김씨 안씨 유씨에 부탁하시요. 73년생: 통신상품은 잘 살펴 구입하자. 61년생: 모르는 것이 약이지만 일단 확인해보라. 49년생: 경쟁자의 약점을 파악하면 백전백승. 37년생: 잡다한 생각으로 머리가 복잡하다.

98년생: 직장인은 이직하면 불리하다. 86년생: 금전거래에 정신적 고통이 온다. 74년생: 오늘은 중요한 약속이 온다 10분전에 기다려세요. 62년생: 금전문제는 서북방 지인의 도움으로 해결된다. 50년생: 검붉은 태양이 솟아나는 기상이다. 38년생: 분실사고의 위험이 있으니 차분하게 임하라.

99년생: 오늘은 좋은 선배부터 구하라. 87년생: 금전융통은 동북방으로 진출하면 성과있다. 75년생: 아파트 주택부동산는 성사될 가능성이 높다. 63년생: 무역업 외제품점은 양호하다.51년생: 실제보다 동떨어진 지나친 과장은 해롭다. 39년생: 너무 많아도 탈이고 모자라도 탈이다.

00년생: 상승세로 가고 있을 때 매사에 주의해야. 88년생: 준비하지 않으면 성공 할수 없다. 76년생: 금전융통은 동북방으로 진출하면 성과있다. 64년생: 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 52년생: 오늘은 일에 선택을 잘 하면 성과가 크다. 40년생: 결정된 사항이 아니라면 기다려보라. 28년생: 오랜 세월이 지나도 친구는 좋다.

01년생: 억지로 밀어붙이는 것은 막힌다. 89년생: 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다. 77년생: 금전문제는 김씨 서씨 강씨에 부탁하시요. 65년생: 부동산매매운은 동남방으로 추진하시요. 53년생: 오늘은 잘 모르는 일에는 추진하지 말자. 41년생: 일부러 먼 곳까지 가봐야 신통한 것이 없다. 29년생: 구설수 있으니 언행을 조심하라.

02년생: 이정도 성과면 적당하다. 90년생: 새로운 것만 지나치게 추구말라. 78년생: 집 기점으로 먼 곳에 있는 토지 대지는 매매하세요. 66년생: 금전문제는 윗사람 동료에게 부탁하세요. 54년생: 성공할려면 강하게 개척하고 도전하세요. 42년생: 모자랄 때를 대비하는 행동은 좋다. 30년생: 소일에 노력을 집중되어야 한다.

03년생: 일을 열심히 하면서 현실에 만족해야 한다. 91년생: 바라던 직업이 형성되는 운이다. 79년생: 금전융통은 북동방의 윗사람으로 도움받는 운이다. 67년생: 상가 건물매매는 동남방으로 추진하시요. 55년생: 신분에 걸맞지 않는 행동은 멀리하라. 43년생: 새로운 일을 찾아 나서는 운이다. 31년생: 건강에 이상이 있는지 검토할것.

04년생: 남의 일로 신경을 많이 쓰는 운이다. 92년생: 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다. 80년생: 신불자는 박씨 황씨 정씨에 부탁하라. 68년생: 신용문제 금전문제는 동남방으로 출행하라. 56년생: 점포매매는 서북방으로 추진하시요. 44년생: 동방으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋다. 32년생: 먼 길 여행을 삼가하시요.

05년생: 성실하고 정직한 마음이 최고의 가치다. 93년생: 유흥비 오락비의 출비를 줄이자. 81년생: 재정문제 해결은 서북방으로 출행하라. 69년생: 힘들수록 어깨를 활짝 펴고서 걸어 나가라. 57년생: 부동산매매 일은 오후에 약속하면 순조롭다. 45년생: 경거망동한 행동은 화를 부를 수 있다. 33년생: 섣불리 판단하지 말자.

06년생: 거래처와 의견 조율이 다소 힘든 날이다. 94년생: 연인간에 서로의 마음이 다르다. 82년생: 금전문제는 지인이나 이성에게 부탁하세요. 70년생: 점포매매는 서북방으로 추진하시요. 58년생: 물품구입에 주의해서 선택하시요. 46년생: 동산거래는 덕이 없고 부동산거래는 길하다. 34년생: 자영업자는 자금이 약해진다.

95년생: 소지품을 분실할 수 있는 운으로 조심할것. 83년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 71년생: 금 융통은 지인과 오전에 약속하면 길하다. 59년생: 뜻 밖에 좋은 아이디어를 얻는 운이다. 47년생: 소문에 흥분하지 말고 그대로 생활하면 된다. 35년생: 기쁨이 넘치는 하루가 되겠다.

백운철학원

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