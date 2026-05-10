인천항만공사, 청년층 공공분야 체험형 일자리 창출

인천항만공사(IPA)가 공공 및 해운·항만분야 취업을 준비 중인 청년들에게 직무체험 기회를 제공한다. 인천항만공사는 ‘2026년 체험형 청년인턴’을 모집한다고 10일 밝혔다.

공사는 경영관리, 항만운영, 홍보·마케팅, 안전관리, 토목, 기계 6개 분야에서 총 14명을 뽑을 예정이다. 만 15세 이상 34세 이하면 학력·전공 제한 없이 누구나 도전이 가능하다. 선발은 블라인드 방식으로 진행된다. 입사지원서에 학교명·성별·출신지역 같은 인적사항을 기재할 수 없다.

이번에 경영관리 분야 중 일부를 장애인 전형의 제한경쟁 채용으로 실시한다. 지원은 15일 오전 9시부터 22일 오후 6시까지 IPA 채용 홈페이지를 통해 이뤄진다.

서류와 면접 절차를 거친 최종 합격자는 내달 25일 임용 뒤 연수구에 위치한 본사에서 6개월간 근무한다. 인턴 기간 중 직무 위탁교육 및 자격증 취득 응시비 지원 등이 제공된다. 또 부서에 배치 후 실무자와의 1대 1 멘토링 등 취업 역량 강화를 위한 프로그램을 경험할 수 있다.

김재덕 IPA 경영지원실장은 “근무 성적 및 과제 평가를 통해 선발된 우수 인턴에게는 향후 정규직이나 채용형 청년인턴 선발 시 가점 혜택이 주어진다”며 적극적인 관심과 참여를 당부했다.

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