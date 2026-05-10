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[속보] 장동혁 “강남 빼고 서울 집값 싹 올라…양도세 중과로 더 오를 것”

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 외신기자 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 외신기자 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표는 10일 이재명 대통령과 정부의 부동산 정책을 비판하면서 “강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다”고 했다.

 

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “이재명식 ‘서지컬 스트라이크’(정밀 타격)인가. 죽도록 미워하는 강남은 떨어졌으니 이재명은 웃고 있으려나”라며 이같이 적었다.

 

이어 “오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것이다. 너도나도 매물을 거둬들이고 있다”며 “전월세 시장은 이미 갈 데까지 갔다. 전세는 씨가 말랐고, 월세는 작년보다 몇십만원씩 올랐다”고 했다.

 

그는 “선거만 끝나면 보유세 올리고, 장특공도 폐지할 거다. 진짜 지옥이 기다리고 있다”며 “이재명은 곧 죽어도 ‘부동산 정상화’라고 우긴다. 이게 ‘정상’이라고 믿는 정신 상태가 ‘비정상’”이라고 말했다.

 

또한 이 대통령 소유의 자가를 겨냥해 “그나저나 분당 아파트는 광고만 하고 끝내 안 팔 건가”라고 덧붙였다.

 

최보윤 수석대변인은 논평을 내고 “지금 필요한 것은 퇴로를 막은 징벌적 과세의 철회와 함께 시장이 원하는 곳에 양질의 주택이 공급될 수 있도록 재건축·재개발 규제를 전면 혁파하는 결단”이라고 말했다.

 

최 수석대변인은 “세금으로 시장을 이기려 했던 과거 정부들의 실패가 어떠했는지 이재명 정부는 직시해야 할 것”이라고 했다．


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