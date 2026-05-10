[속보] 운동간다던 30대 무등산서 조난됐다 구조…생수로만 5일 버텨

광주 서부경찰서. 광주서부경찰서 제공

광주에서 집을 나선 뒤 연락이 끊겼던 30대 남성이 무등산에서 닷새 만에 구조됐다. 경찰은 드론과 수색견 등을 투입해 집중 수색을 벌인 끝에 등산로 밖에서 탈진 상태로 쓰러져 있던 남성을 발견했다.

10일 서부경찰서에 따르면 지난달 27일 오후 11시13분쯤 서부서 실종팀에 다급한 신고가 접수됐다.

30대 A씨가 당일 오전 10시쯤 운동을 하러 간다며 집을 나선 뒤 반나절이 넘도록 소식이 끊겼다는 내용이었다. A씨는 평소 지참하던 휴대전화조차 집에 두고 나간 상태였다.

경찰은 주거지 인근 폐쇄회로(CC)TV를 샅샅이 뒤진 끝에 A씨가 배낭을 메고 홀로 이동하는 모습을 포착했다. 이후 지하철, 버스를 갈아타며 이동하는 복잡한 경로를 대중교통 운행정보 시스템을 활용해 하나하나 맞춰 나갔다.

마지막 흔적이 발견된 곳은 무등산국립공원 증심사 종점이었다. A씨가 약사암을 거쳐 새인봉 방면 등산로로 진입하는 모습이 확인되자, 경찰은 산악 조난 가능성에 무게를 두고 대대적인 수색에 돌입했다.

수색 현장에는 서부서와 동부서 실종팀, 다목적 기동대를 비롯해 드론 1대와 소방 체취견 2두가 투입됐다. 산세가 험하고 범위가 넓어 수색에 난항을 겪었지만, 수색팀은 포기하지 않고 A씨의 예상 이동 경로를 좁혀나갔다.

실종 닷새째인 지난 1일 오후 2시40분께쯤 무등산 새인봉 일대를 집중 수색하던 수색팀은 등산로 인근 구덩이에 쓰러져 있던 A씨를 마침내 발견했다.

발견 당시 A씨는 오랜 시간 음식과 물을 섭취하지 못해 심한 탈진과 탈수 증세를 보이고 있었다. 5일 동안 생수 2병으로 버티며 의식도 희미했다. A씨는 소방 당국에 의해 병원으로 긴급 이송돼 생명의 고비를 넘겼다.

A씨가 산행을 하던 구간은 인적이 드문 곳이었고, A씨는 산행 도중 체력이 저하돼 조난된 것으로 확인됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지