“민주당 원팀으로 목포 대전환”…강성휘 후보 선거사무소 개소 [6·3의 선택]

더불어민주당 강성휘 목포시장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 당내 경선 경쟁자였던 이호균 목포과학대학교 총장이 공동선거대책위원장을 맡으면서 민주당 ‘원팀’ 체제도 공식화됐다.

더불어민주당 강성휘 목포시장 후보가 선거사무소에서 지지자와 당원, 시민 등 2000여명이 참석한 가운데 개소식을 개최했다. 행사에는 김원이 국회의원과 민형배 전남광주통합특별시장 후보, 박우량 신안군수 후보, 김산 무안군수 후보 등 주요 인사들이 참석해 힘을 보탰다. 강 후보측 제공

강 후보는 지난 9일 목포시 선거사무소에서 지지자와 당원, 시민 등 2000여명이 참석한 가운데 개소식을 개최했다. 행사에는 김원이 국회의원과 민형배 전남광주통합특별시장 후보, 박우량 신안군수 후보, 김산 무안군수 후보 등 주요 인사들이 참석해 힘을 보탰다.

특히 민주당 경선에서 경쟁했던 이호균 총장이 공동선대위원장직을 수락하면서 지방선거를 앞둔 당내 결속 분위기를 상징적으로 보여줬다는 평가가 나온다.

강 후보는 “경선 과정에서는 경쟁했지만 목포 발전이라는 목표는 하나”라며 “민주당 원팀으로 힘을 모아 반드시 승리하겠다”고 밝혔다.

이날 개소식은 식전 문화공연과 후보 홍보영상 상영을 시작으로 국민의례, 내빈 소개, 축사, 영상 메시지, 후보 인사말 순으로 진행됐다.

강 후보는 인사말에서 “오늘은 단순한 선거사무소 개소가 아니라 목포를 다시 살려내겠다는 절박한 약속의 자리”라며 “청년 유출과 지역경제 침체로 어려움을 겪는 목포를 반드시 변화시키겠다”고 강조했다.

이어 “말이 아니라 결과로 증명해 온 사람”이라며 “시민이 체감하는 변화와 돈이 도는 도시, 청년이 돌아오는 목포를 만들겠다”고 말했다.

강 후보는 이번 선거의 핵심 기조로 ‘일하는 시장’을 제시하며 “보여주기식 행정이 아닌 성과로 증명하는 시정을 펼치겠다”며 “이번 선거는 단순한 정치 선택이 아니라 목포의 미래를 결정하는 선거”라고 지지를 호소했다.

그는 “목포는 특정인의 도시가 아니라 시민 모두의 도시”라며 “민주당 원팀과 시민의 힘으로 목포를 다시 일으켜 세우겠다”고 밝혔다.

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