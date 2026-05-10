대체 불가 독보적인 ‘마스크’ 메구, 앨컴퍼니와 동행

모델 겸 배우 메구가 소속사 앨컴퍼니와 재계약을 체결하고 배우 활동 강화에 나선다. 이번 계약을 단순한 동행 연장이 아닌, 향후 활동을 위한 전략적 행보로 전해진다.

메구. 앨컴퍼니

메구와 앨컴퍼니 측은 “단순한 재계약을 넘어, 메구가 가진 독보적인 아티스트리(Artistry)와 소속사의 매니지먼트 역량이 시너지를 극대화할 수 있다는 공감대 아래 이번 결정을 내렸다”고 말하면서, “서로의 비전을 확인한 만큼 더욱 체계적이고 공격적인 지원을 통해 배우로서의 입지를 확고히 굳힐 것”이라고 밝혔다.

메구는 올해 공개된 ‘서른을 구하라’에서 ‘온다’ 역을 맡아 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 해당 작품은 CJ ENM과 한국예술종합학교 영상원의 30주년 기념 프로젝트인 ‘당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유’의 일환으로 제작됐다. 극 중 메구는 삶의 방향을 다시 찾아가는 인물의 복합적인 감정을 자신만의 분위기로 표현하며 신예 배우로서 존재감을 드러냈다.

앞서 이옥섭 감독의 작품 ‘러브빌런’에서는 배우 구교환과 호흡을 맞추며 독특한 캐릭터 소화력을 보여준 바 있다. 영화 팬들 사이에서 인상을 각인시킨 이후 작품 ‘더 컬렉션’에서는 노재원과 함께 긴장감 있는 연기를 선보이며 필모그래피를 차근차근 쌓아왔다.

패션계에서는 이미 글로벌 브랜드와 다양한 매거진 작업을 통해 이름을 알린 메구는 최근 연기 활동 비중을 넓히며 새로운 행보를 이어가고 있다. 업계에서는 메구의 ‘기묘하면서도 매혹적인 분위기’를 대체할 얼굴이 없다는 평가를 보내고 있는 분위기다.

소속사 관계자는 메구를 패션과 영화 분야를 자유롭게 넘나드는 아티스트로 소개하면서, 앞으로는 국내 활동뿐 아니라 해외 시장까지 염두에 둔 프로젝트도 적극 추진할 예정이라고 밝혔다. 이어 앞으로 보여줄 새로운 모습에도 많은 관심을 부탁한다고 덧붙였다.

한편 메구는 재계약 체결 이후 차기 작품 검토와 함께 여러 브랜드 캠페인 참여를 준비하며 활발한 활동을 이어갈 예정으로 전해진다.

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