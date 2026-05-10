“층간소음 때문에”…엘리베이터서 마주친 위층 이웃 살해한 20대

층간소음으로 갈등을 빚던 20대 남성이 아파트 엘리베이터에서 마주친 위층 이웃을 흉기로 살해해 경찰에 붙잡혔다.

대구 서부경찰서는 살인 혐의로 A(20대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오전 10시40분쯤 대구시 서구에 본인이 거주하는 아파트 엘리베이터에서 마주친 위층 주민 B(50대)씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.

경찰은 아파트 관계자의 신고를 받고 출동해 1층 엘리베이터 앞에서 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 자상을 입고 병원에서 치료받고 있으며 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

조사 결과 A씨는 B씨를 마주쳤던 당시 흉기를 소지했던 상태였던 것으로 조사됐다. 경찰은 층간소음으로 다투다가 범행을 저지른 것으로 현재까지 보고 있다. A씨와 B씨는 각자 가족과 함께 아파트에서 살고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “1년 전에도 층간소음 신고가 들어와 현장 종결된 바 있다”며 “A씨를 상대로 조사를 벌인 뒤 구속영장을 신청할 예정”이라고 말했다.

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