후라이드 남편에 유혹까지?…페리카나 광고, ‘불륜 미화’ 논란에 결국 사과

페리카나치킨이 최근 공개한 광고 영상이 ‘불륜 미화’ 논란에 휩싸이자 결국 고개를 숙였다.

페리카나치킨 광고 영상 캡처

페리카나 측은 9일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “최근 업로드된 콘텐츠로 인해 불편함과 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “제작 과정에서 표현의 적절성과 사회적 인식에 대한 고려가 부족했다”고 밝혔다.

이어 “문제가 된 게시물은 현재 삭제 조치했으며, 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다”며 “앞으로 콘텐츠 기획과 검수 전반을 더욱 면밀히 점검하고, 내부 검수 프로세스를 강화해 유사한 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.

논란이 된 영상은 후라이드치킨 부부 사이에서 양념치킨 아기가 태어나는 설정으로 시작된다.

남편인 후라이드치킨 캐릭터는 자신과 전혀 닮지 않은 아기를 보고 “결혼식장에 왔던 그 남사친 자식이냐”며 의심과 분노를 드러낸다.

이후 여성 의사 캐릭터인 ‘여자 페리카나’가 분노하는 남편 캐릭터를 보며 “화낼 땐 은근히 섹시하다”고 말한 뒤 호감을 드러내는 장면이 이어진다.

이어 술집에서 혼자 술을 마시고 있는 남편 캐릭터에게 다가가 춤을 추며 유혹하는 모습이 담겼고, 남편 캐릭터 역시 흔들리는 반응을 보이며 영상이 마무리된다.

영상 공개 이후 커뮤니티와 SNS를 중심으로 “재미보다 불쾌감이 더 크다”, “불륜 상황을 가볍게 소비했다” 등의 비판이 이어졌다.

일부 이용자들은 부적절한 관계를 희화화하거나 미화한 연출이라고 지적하며 강한 불쾌감을 드러냈다. 현재 해당 콘텐츠는 페리카나 공식 계정에서 모두 삭제됐다.

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