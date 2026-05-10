“국물 다 마실까, 남길까?”…췌장 혹사시키는 ‘식탁 위 5분’

“국물 다 마셔야 하나, 남겨야 하나?”

뜨거운 국물에 밥을 말아 빠르게 넘기는 식습관은 나트륨과 탄수화물 섭취를 동시에 늘려 췌장과 대사 건강에 부담을 줄 수 있다. 게티이미지

점심시간이 한참 지난 식당. 펄펄 끓는 뚝배기 위로 김이 오르자, 공깃밥 한 그릇이 국물 속으로 한꺼번에 들어간다.

숟가락으로 푹 떠 5분 만에 삼키고 나면 속은 든든하지만, 몸 안의 소화기관은 짧은 시간에 많은 일을 떠안게 된다. 2023년 기준 국내 췌장암 신규 환자는 9748명이다.

10일 국가암정보센터에 따르면 췌장암은 전체 암 발생의 3.4%를 차지해 남녀 합산 8위에 올랐다. 췌장암 자체를 특정 식사 습관 하나로 설명할 수는 없지만, 췌장이 소화효소와 인슐린 분비를 맡는 장기라는 점에서 매일 반복되는 식사 속도와 방식은 가볍게 넘길 문제가 아니다.

◆씹는 시간 줄면 소화 부담 커진다

입과 위는 음식물을 잘게 부수고 소화의 첫 단계를 맡는 관문이다. 국물에 밥을 말아 먹으면 밥알이 입안에 머무는 시간이 짧아진다. 충분히 씹기보다 국물과 함께 넘기는 방식이 되기 쉽다.

이때 음식은 비교적 빠르게 위와 장으로 이동한다. 여의도성모병원 응급의학과 최석재 교수는 “입과 위에서 충분히 역할을 해야 소장으로 넘어가 췌장이 일을 덜 한다”며 “국에 밥을 말아 먹으면 이 과정이 원활하지 않다”고 설명했다.

췌장은 음식물이 들어오면 단백질, 지방, 탄수화물 소화를 돕는 효소를 분비한다. 혈당이 오르면 인슐린도 내보낸다.

밥을 충분히 씹지 않고 빠르게 삼키는 식사가 반복되면 췌장 입장에서는 짧은 시간 안에 소화와 혈당 조절 부담을 함께 떠안게 된다. 문제는 이 식사가 특별한 날의 폭식이 아닌 한국 식탁에서 너무 익숙한 한 끼라는 점이다.

◆짠 국물에 밥까지, 나트륨·혈당 함께 오른다

국밥 중심의 식사는 나트륨 관리에도 불리하다. 밥만 떠먹는 것 같지만 숟가락 위에는 짠 국물도 함께 올라온다. 국물을 끝까지 마시면 한 끼 나트륨 섭취량은 쉽게 늘어난다.

질병관리청 국가건강정보포털은 WHO의 하루 나트륨 섭취 권고량을 2000mg, 소금 약 5g으로 안내하고 있다.

식품의약품안전처가 국민건강영양조사 자료를 바탕으로 분석한 결과, 2023년 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136mg이었다. WHO 권고 기준의 1.6배 수준이다.

여기에 김치, 젓갈, 장아찌 같은 짠 반찬이 더해지면 부담은 더 커진다. 짠맛은 입맛을 당기게 해 식사 속도를 빠르게 만들고, 포만감을 느끼기 전 숟가락이 계속 움직이게 한다.

탄수화물도 변수다. 흰밥 한 공기를 국물에 말아 빠르게 넘기면 혈당이 비교적 빨리 오를 수 있다. 혈당을 낮추기 위해 췌장은 인슐린을 분비한다.

한두 번의 식사로 문제가 생긴다고 볼 수는 없지만, 빠른 식사와 과한 나트륨 섭취가 습관이 되면 대사 건강에는 분명 부담이 된다.

◆국물 절반 덜고, 밥은 따로 씹어야

췌장을 지키는 방법이 거창할 필요는 없다. 국과 밥을 처음부터 말아 먹기보다 따로 먹는 것만으로도 씹는 횟수를 늘릴 수 있다. 국물은 절반 이하로 남기고, 건더기 위주로 먹는 습관도 나트륨을 줄이는 현실적인 방법이다.

한입을 삼키기 전 숟가락을 잠깐 내려놓는 것도 도움이 된다. 밥을 국물에 풀어 넣기 전, 젓가락으로 밥과 반찬을 먼저 먹고 국물은 마지막에 조금만 곁들이는 식이다. 작은 변화지만 식사 속도와 국물 섭취량을 동시에 줄일 수 있다.

국물은 덜어내고 밥은 천천히 씹어 먹는 작은 식사 습관 변화가 혈당과 나트륨 관리에 도움을 준다. 게티이미지

췌장 건강은 어느 날 갑자기 무너지는 것처럼 보이지만, 그 전에는 대부분 반복된 생활습관이 쌓여 있다. 오늘 식탁 위 뚝배기 앞에서 국물을 끝까지 마실지, 절반쯤 남길지 결정하는 순간도 그중 하나다.

숟가락이 다시 뚝배기 안으로 향한다. 이번에는 밥을 말기 전, 국물부터 한 숟가락 덜어낸다. 뜨거운 국물을 끝까지 비우지 않는 그 작은 선택이 췌장에 주는 가장 현실적인 휴식이 된다.

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