권익위 발표에…與 "李 헬기이송 정당" 野 "'정권 방패막이' 전락"

여야는 9일 이재명 대통령이 더불어민주당 대표였던 지난 2024년 흉기 피습 당시 불거진 '응급 헬기 이송 특혜' 논란과 관련해 사건 처리 과정에 문제가 있었다는 내용의 국민권익위원회 발표를 두고 설전을 벌였다.

지난 2024년 1월 2일 부산 방문 일정 중 흉기에 피습된 당시 더불어민주당 이재명 대표가 서울 용산구 노들섬 헬기장에서 서울대병원으로 이송되고 있다. 연합뉴스

이주희 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 "국민의힘은 2년 전 당시 이재명 민주당 대표가 불의의 테러로 생명이 경각에 달렸던 긴박한 의료 상황을 6·3 지방선거용 네거티브 소재로 삼고 있다"며 "생명 구호 활동마저 정쟁의 도구로 삼는 국민의힘의 인면수심에 깊은 유감을 표한다"고 했다.

이어 "당시 헬기 이송은 내경정맥 손상이라는 위중한 상황에서 의료진의 판단과 보안 및 경호 매뉴얼에 따라 진행된 정당하고 합리적인 절차"라며 "권익위 정상화(추진) TF는 당시 조치의 객관적 경위와 절차적 정당성을 재확인했고, 정승윤 전 권익위 부위원장의 부당한 개입과 지시 정황을 밝혀냈다"고 말했다.

또 "그럼에도 국민의힘은 '지방 의료에 대한 사형선고'라는 마타도어로 지역 민심을 자극하고 있다"며 "지방 의료를 고사시키고 있는 것은, 지역 공공의료 예산을 삭감하고 지역 균형 발전을 명시하자는 개헌을 거듭 거부한 국민의힘"이라고 언급했다.

그러면서 "아무리 다급한 선거 국면이라 할지라도 넘지 말아야 할 선이 있다"며 "생명이 오갔던 비극적인 사건을 정치적으로 악용했던 것에 사과하지는 못할망정, 오류를 바로잡은 것을 두고 오히려 ‘정치적 세탁물’ 취급한 행태는 반드시 국민의 준엄한 심판을 받을 것"이라고 했다.

반면 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "권익위가 '정상화 추진 TF'라는 거창한 이름을 내걸고 내놓은 결과물은 결국 '정권 입맛 맞춤형 과거 세탁'에 불과했다"며 "결코 '정상화'가 아니라 국민 상식과 공정의 기준을 무너뜨리는 퇴행"이라고 말했다.

정일연 국민권익위원장이 지난 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

박 수석대변인은 "2년 전 온 국민의 공분을 샀던 이재명 대통령의 응급 헬기 이송 특혜 논란에 대해 이제 와서 '절차상 문제가 없었다'며 면죄부를 상납한 것은, 지방선거를 앞두고 대통령의 과거 치부를 지워주기 위해 국가기관이 스스로 '기억 세탁소'를 자처한 것"이라고 했다.

아울러 "당시 이재명 대통령이 국내 최고 수준의 권역외상센터를 갖춘 부산대병원을 뒤로한 채, 응급 헬기를 '콜택시'처럼 불러 서울로 향했다"며 "지역 의료의 신뢰를 무너뜨리고 의료 전달 체계의 근간을 흔든 행위에 면죄부를 주는 것이 과연 권익위가 말하는 정상화인가"라고 주장했다.

그는 "더욱이 지방선거를 앞둔 시점에 맞춰 대통령의 치부를 가리는 재조사 결과를 발표한 의도는 너무나도 뻔하다"며 "권익위가 정권에 유리한 결론을 짜맞추기식으로 내놓는 것은, 본연의 임무인 '부패 방지'를 내팽개치고 '정권의 방패막이', '권력의 방탄 하수인'으로 전락했음을 자인하는 꼴"이라고 했다.

한편 권익위는 전날 '권익위 정상화 추진 TF' 운영결과를 통해 당시 사무처장인 정승윤 전 권익위 부위원장이 헬기 전원 신고 사건 등에 부적정한 판단을 내렸고 부당하게 개입한 정황을 확인했다고 발표했다.

<뉴시스>

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