‘강북 모텔 살인범’ 모방했나… 직원 남편 살해하려 한 태권도장 관장·직원 구속

‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)이 범행에 사용한 약물을 술에 타 남편을 살해하려 한 태권도장 관장과 직원이 9일 구속됐다.

경기 부천 원미경찰서는 이날 살인미수 협의로 태권도장 관장인 20대 여성 A씨와 직원 40대 여성 B씨를 구속했다.

약물을 탄 술로 태권도장 직원 남편을 살해하려 한 혐의를 받는 태권도장 관장(왼쪽)과 태권도장 직원이 26.05.09 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 끝난 뒤 인천지법 부천지원을 나서고 있다. 연합뉴스

이효선 인천지법 부천지원 판사는 오후 A씨와 B씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A씨와 B씨는 4월25일 경기 부천시 원미구의 한 주택 냉장고에 약물을 탄 1.8L짜리 소주 페트병을 넣어두고, B씨의 남편인 50대 남성 C씨를 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 이들이 평소 혼자 술을 마시는 C씨의 습관을 노리고 범행을 계획한 것으로 보고 있다. 다만 C씨는 약물이 섞인 술을 마시지 않은 것으로 파악됐다.

범행 정황은 A씨가 지난 6일 오후 6시30분쯤 B씨 자택에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 현행범 체포되면서 드러났다.

경찰은 조사과정에서 A씨와 B씨가 주고받은 휴대전화 메시지를 확보했고, 살인을 모의한 정황을 포착해 B씨를 긴급체포했다.

A씨는 경찰 조사에서 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루로 만든 뒤 범행에 사용했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 벤조디아제핀계 약물은 불면증과 불안장애 등의 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분이다. 해당 약물은 김소영이 지난해 12월부터 20대 남성 2명을 살해할 때 범행에 사용한 물질이기도 하다.

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