‘강북 모텔 살인’ 약물 소주에 탔다…태권도장 관장·직원 구속 심사

‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)이 범행에 썼던 약물을 술에 타 남편을 살해하려 한 태권도장 관장과 직원이 구속 심사를 받았다.

살인미수 혐의를 받는 20대 여성 A씨와 직원 40대 여성 B씨는 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법 부천지원에 출석했다. A씨는 태권도장 관장, B씨는 해당 도장 직원이다.

약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 혐의를 받는 태권도장 직원(왼쪽)과 공범 관장이 9일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 끝난 뒤 인천지법 부천지원을 나서고 있다. 연합뉴스

이들은 법원에 들어서며 ‘언제부터 범행을 계획했느냐’, ‘둘은 어떤 사이인가’, ‘살인미수 혐의를 인정하느냐’는 취재진의 질문을 받았지만 아무런 답변을 하지 않았다.

이날 영장실질심사는 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정이다.

A씨와 B씨는 지난달 25일 경기 부천시 원미구 주택 냉장고에 약물을 탄 1.8L짜리 소주 페트병을 넣어두고 B씨 남편인 50대 남성 C씨를 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 이들이 C씨가 평소 혼자 술을 마신다는 점을 노리고 범행을 계획한 것으로 보고 있다. 다만 C씨는 약물이 섞인 술을 마시지 않은 것으로 파악됐다.

이들의 범행 정황은 A씨가 지난 6일 오후 6시30분쯤 B씨 자택에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 현행범 체포된 뒤 드러났다. 경찰은 조사과정에서 A씨와 B씨가 주고받은 휴대전화 메시지를 확인했고, 살인을 모의한 정황을 포착해 B씨를 긴급체포했다.

A씨는 경찰 조사에서 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루로 만든 뒤 범행에 사용했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 벤조디아제핀계 약물은 불면증과 불안 장애 등의 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분이다. 의존성과 내성 위험이 있어 주의가 필요한 약물로 분류된다. 해당 성분은 김소영이 지난해 12월부터 20대 남성 2명을 살해할 때 범행에 사용한 물질이기도 하다.

경찰은 두 사람이 김소영 사건을 모방했을 가능성도 열어두고 범행 동기와 약물 입수 경위, 공모 관계 등을 조사하고 있다. 이와 함께 국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰해 A씨 등이 실제로 벤조디아제핀계 약물을 사용했는지 확인할 계획이다.

C씨는 “아내가 관장에게 심리적 지배(가스라이팅)를 당했다”며 “관장이 배후에서 조종하면서 계속해 살인 범행을 시도했다”는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

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