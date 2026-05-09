황보라 "아이를 잘 양육하고 있는지 모르겠다"… 도와달라 SOS

배우 황보라가 육아에 대한 고민을 털어놓았다. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

배우 황보라가 육아에 지친 니머지 아들의 양육법에 대한 고민을 털어놓았다.

8일 황보라의 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에는 ‘집 나와 육아 도피해버린 황보라의 눈물의 휴가일지’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 황보라는 서울의 한 호텔에서 카메라를 켜고 촬영을 진행했다.

하루종일 지친 황보라를 위해 호텔에서의 휴식을 권한 남편. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

그는 “1박 2일 여행 일정 이후 하루종일 지쳐서 영상을 찍을 수 없었다”며 “남편이 ‘오늘 너무 힘드니 쉬다 오라’며 숙소를 잡아줬다”고 호캉스를 하게 된 계기를 밝혔다.

그러나 황보라는 아들에 대한 걱정으로 마음 편히 쉴 수도 없었다. “우인이가 두 돌이 되어가는데 너무 고민이다”라며 “너무 별나다. 식당에서 10분 이상 앉아 있지 못하고, 한 가지 놀이도 오래 못한다”며 고민을 털어놓았다.

우인이의 특성에 대한 황보라의 고민. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

그러면서 “원래 남자아이들은 별나고 가만히 있지 못한다지만 이게 맞나 싶다”며 “주변에 물어보면 이 정도는 아니라고 그러더라. 내가 우인이를 잘 양육하고 있는 건가 싶다”고 자괴감을 드러냈다.

이후 황보라는 육아 선생님과 통화로 상담을 진행했다. 선생님은 “우리가 걱정되는 부분을 판단하기에 아이가 너무 어리다. 하지만 우인이가 조절을 배울 수 있게끔 가르치는 상황이 부족해 보인다”고 말했다.

선생님과의 상담에서 위로를 얻고 지향점을 찾은 황보라. 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상 캡처

또 “지루해도 기다리는 법, 멈춰야 하는 상황 등을 배우는 과정이 필요하다. 아이가 에너지를 끝까지 쓸 수 있는 상황만 있어서 어디서 멈춰야 하는지 모르는 것 같다”며 “양육자들이 함께 의논하고 방향을 맞춰 가르쳐주면 좋아질 것”이라고 조언했다.

한편, 황보라는 10년 연애 끝에 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 남동생인 배우 김영훈과 결혼했다. 슬하에는 아들 우인 군을 두고 있다.

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