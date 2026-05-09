국힘 “李대통령, 권익위 쥐고 ‘헬기 특혜’ 셀프 면죄부…사이비 교주냐”

국민의힘은 9일 이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절 불거진 ‘응급 헬기 이송 특혜 논란’에 대해 국민권익위원회가 과거 판단을 뒤집은 것을 두고 “국가기관을 동원한 셀프 면죄부이자 기억 세탁”이라며 파상공세를 퍼부었다.

국민의힘 나경원 의원이 국회 법제사법위원회 전체회의에서 손을 들어 의사진행 발언을 요청하고 있다. 연합뉴스

나경원 의원은 이날 페이스북을 통해 이 대통령이 권익위 발표를 두고 ‘하늘이 살려주셨다’고 언급한 것에 대해 “아연실색할 궤변”이라며 “권익위를 입맛대로 흔들어 면죄부를 주더니, 이제는 정당한 법의 심판마저 사법 살인으로 포장하며 공소취소에 병적으로 집착하고 있다”고 직격했다. 이어 “하늘이 선택한 구원자인 양 셀프 우상화하며 사이비 교주가 되겠다는 것인가”라고 일갈했다.

박성훈 수석대변인 역시 논평에서 “지방선거를 앞두고 대통령의 치부를 지워주기 위해 권익위가 기억 세탁소를 자처했다”며 “응급 헬기를 콜택시처럼 불러 의료 체계를 흔든 행위에 면죄부를 주는 것이 권익위가 말하는 정상화냐”고 반문했다.

송언석 원내대표는 이 대통령이 ‘3대 살해 위협’을 언급한 것을 두고 “극단적 단어들로 국민의 숨을 막히게 하고 있다”며 “본인의 피습 사건마저 공소취소 강행을 위한 빌드업 소재로 활용하고 있다”고 비판했다. 윤상현 의원 또한 “국가 기관의 판단이 180도 뒤집힌 것은 명백한 권력의 사유화”라고 가세했다.

앞서 권익위는 전날 정상화 추진 TF 결과를 발표하며 2024년 이 대통령의 헬기 이송 당시 의료진의 행동강령 위반 판단이 부적정했으며 이 과정에서 당시 사무처장의 부적절한 개입이 있었다고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지