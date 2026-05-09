[속보] 홍준표 “한동훈, 고문 검사 영입하곤 노무현 정신…저급하고 조잡해”

홍준표 전 대구시장이 부산 북구갑 보궐선거에 무소속 출마한 한동훈 전 대표를 향해 “저급하고 조잡하다”며 직격탄을 날렸다.

홍준표 전 대구시장이 생각에 잠겨 있다. 뉴스1

홍 전 시장은 9일 페이스북을 통해 한 전 대표가 고문 혐의 검사 출신인 정형근 전 의원을 후원회장으로 영입한 점을 강력히 비판했다. 그는 “고문 검사를 영입하면서 노무현 정신을 외치는 후보를 보며 선거가 저급하고 조잡하게 흐른다는 느낌을 지우기 어렵다”고 꼬집었다.

또한 민주당과 여권이 지방선거를 앞두고 ‘공소취소’ 논란을 일으킨 것에 대해서도 “정무적 판단 미스이자 실책”이라고 정의했다. 홍 전 시장은 과거 YS 정부가 박태준 포스코 회장을 공소취소했던 사례를 언급하며 이는 “대화합 조치”였다고 설명했다. 이어 이재명 대통령 사건 역시 “합당한 환경이 전제되어야 할 것”이라고 강조했다.

그는 “공소취소 논의는 지선이 끝난 후 해도 될 일”이라며 불필요한 논쟁을 일으킨 정치권을 향해 “국민 정서에 맞는 통큰 정리를 하라”고 일갈했다.

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