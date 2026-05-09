제주전국체전 전초전 60회 도민체전 팡파르

제주 체육 60년의 살아있는 역사이자 도민 화합의 축제인 ‘제60회 제주특별자치도민체육대회’가 8일 서귀포시 공천포전지훈련센터 주경기장에서 개막했다.

‘미래를 여는 사람들, 함께 더 멀리, 놀라운 제주우다(제주입니다)!’를 슬로건으로 내건 이번 대회에는 도민과 선수단 1만5000여 명이 참가해 3일간 51개 종목에서 열전을 펼친다.

제60회 제주특별자치도민체육대회가 8일 서귀포시 공천포전지훈련센터 주경기장에서 개막했다. 제주도 제공

특히 올해 대회는 9~10월 제주에서 열리는 ‘제46회 전국장애인체육대회’와 ‘제107회 전국체육대회’를 앞둔 시점에서 전초전 성격을 띤다. 제주 체육 도약의 기반을 다지고 도민 화합의 에너지를 하나로 모으는 데 방점을 뒀다.

개막식은 어버이날에 맞춰 ‘효(孝)’를 주제로 한 세대 통합형 ‘문화 융복합 축제’로 꾸며졌다.

사전행사에서 서귀포시 문화예술단체 다온 무용단과 서귀포문화원 큰울림 난타 팀이 ‘땅과 하늘을 이어’를 주제로 무대를 열었다.

식전행사는 제주도 대표 댄스팀 에피소드, 제주도줄넘기협회 시범단, 제주 출신 트로트 가수 강혜연이 차례로 무대에 올라 분위기를 한층 고조시켰다.

공식행사는 선수단 입장을 시작으로, 제주도립서귀포합창단과 벨라 어린이 합창단의 60주년 특별공연, 제주도립무용단의 성화 맞이 공연, 성화 점화 순으로 진행됐다.

성화는 7일 서귀포시 성산읍 혼인지에서 채화돼 제주 전역을 순회한 뒤 개회식장에 도착했다. 점화식에는 1966년 제1회 도민체전 성화 주자였던 고대오 어르신(75)과 수영 꿈나무 김로은(중문초 1) 선수가 공동 주자로 나섰다. 60년의 시차를 둔 두 주자가 한 손에 성화를 들면서, 제주 체육의 과거와 미래가 한 무대에서 만났다.

식후행사에서는 대규모 드론 라이트쇼와 축하 공연이 펼쳐졌다.

도내 최대 규모인 드론 1500대는 제주의 미래 산업 비전과 함께 ‘전국체육대회 성공 기원’ 메시지를 밤하늘에 그리며 개막의 밤을 화려하게 장식했다.

이어 멀티미디어 공연과 가수 박서진·김다현, 제주 출신 김재민의 축하 무대가 이어졌다.

오영훈 지사는 “1966년 제주시청 앞 공설운동장에서 뜨거운 함성으로 태동한 도민체육대회가 지난 60년간 도민을 하나로 묶어온 생생한 현대사”라며 “척박한 자연에서 삶의 터전을 일궈온 제주의 저력과 어려운 때일수록 더 단단히 손을 맞잡아 온 연대의 기억이 역사 속에 녹아 있다”고 말했다.

이어 “이번 도민체육대회의 열기는 제46회 전국장애인체육대회와 제107회 전국체육대회의 성공을 위한 소중한 불씨이자, 제주가 전국적인 스포츠 축제를 앞두고 충분히 준비됐다는 자신감의 선언이 될 것”이라고 강조했다.

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