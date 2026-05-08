경찰, 민주당 제주지사 경선 불법 선거운동 의혹 압수수색

더불어민주당 제주도지사 후보 경선 과정에서 불거진 불법 선거운동 관련 의혹에 대해 경찰이 압수수색을 벌였다.

제주경찰청은 공직선거법 위반 혐의 등으로 오영훈 지사 측 전 비서실 직원 등 보좌진의 자택과 경선에 출마했던 문대림 의원의 휴대전화가 개통된 대리점 등을 대상으로 압수수색을 진행했다고 8일 밝혔다.

제주경찰청 전경.

오 지사 측 전 보좌진은 공무원 신분인 지난해 12월부터 지난 2월까지 사회관계망서비스(SNS) 단체 채팅방에 경선과 선거 운동 게시물을 여러 차례 게시하고 이를 구성원들에게 공유해 참여를 독려하는 등 선거에 개입한 혐의를 받는다.

문 의원 측은 지난 3월 16일 오 지사의 계엄 당시 행적과 행정체제 개편 논란 등 오 지사를 비판하는 내용의 문자메시지를 불특정 다수에게 다량 발송한 혐의를 받는다.

당시 해당 문자메시지가 문 의원 명의의 휴대전화를 통해 발송된 것으로 알려지면서 논란이 일었다.

문 의원은 입장문을 통해 “문자메시지 발송과 관련해 혼선을 드린 점 깊이 사과드린다”며 “확인 결과 해당 문자는 실무진에서 발송된 것으로 파악됐다”고 밝혔다.

오 지사 측 전 보좌진과 문 의원 측 모두 경선 과정에서 경찰에 고발됐다.

경찰 관계자는 “압수수색을 한 것은 맞다. 하지만 수사를 진행 중인 사안인 만큼 구체적인 내용을 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지