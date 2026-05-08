BBQ, 어버이날 맞아 치킨 전달…어르신에 ‘황금빛 온기’ 전해

BBQ는 전날 경기도 이천시에 있는 대한노인회 이천시지회에서 지역 어르신들을 위한 ‘찾아가는 치킨릴레이’ 활동을 펼쳤다고 8일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹이 5월 ‘가정의 달’을 맞아 어린이날에 이어 어버이날에도 지역사회를 향한 온정의 손길을 전했다.

BBQ는 전날 경기도 이천시에 있는 대한노인회 이천시지회에서 지역 어르신들을 위한 ‘찾아가는 치킨릴레이’ 활동을 펼쳤다고 8일 밝혔다.

이번 나눔은 어버이날을 기념해 지역 어르신들께 감사와 존경의 마음을 전하고자 기획했다. BBQ는 황금올리브치킨과 치즈볼, 음료 레몬보이 등으로 구성된 치킨 세트 120인분을 이천시지회에 전달했다.

앞서 BBQ는 지난 5일 어린이날에도 사회복지시설 성애원을 찾아 아이들에게 치킨 80인분을 선물하며 특별한 추억을 선사했다. 이로써 BBQ는 ‘찾아가는 치킨릴레이’로 총 200인분의 치킨을 지원하며 전 세대를 아우르는 적극적인 나눔 행보를 펼쳤다.

BBQ 관계자는 “어버이날을 맞아 지역 어르신들께 감사의 마음과 함께 작은 즐거움을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “도움이 필요한 이웃이 있는 곳이라면 어디든 직접 찾아가 따뜻한 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

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