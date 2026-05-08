전남광주통합특별시준비위 출범…통합특별시 성공 위해 민관 머리 맞댄다

오는 7월1일 전남광주통합특별시의 성공적인 출범을 위해 민관이 머리를 맞댄다.

행정안전부는 8일 광주 국립아시아문화전당에서 전남도, 광주광역시와 함께 전남광주통합특별시준비위원회 출범식과 첫 회의를 개최했다.

8일 광주 국립아시아문화전당에서 열린 전남광주통합특별시준비위원회 출범식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 광주=연합

통합특별시준비위원회는 민관 협의 기구로, 전남도·광주시의 부단체장 등으로 꾸려진 정책 협의체에서 조율이 어려운 안건 등을 중립적 시각에서 논의하고 조정하게 된다. 지방행정, 도시 개발 등 분야별 전문가인 민간 위원 14명과 전남도 행정부지사, 광주시 행정부시장, 행안부 자치혁신실장 등 17명으로 구성됐다. 행안부와 전남도, 광주시는 업무협약을 맺고 위원회 심의 결과가 통합특별시 관련 정책에 충실히 반영되도록 적극 협력하기로 했다.

윤호중 행안부 장관은 “역사상 최초의 광역행정 통합인 전남광주통합특별시는 수도권 일극 체제, 지방 소멸 위기를 극복하는 5극 3특 균형 발전의 구심점이 될 것”이라며 “중앙정부와 지방정부가 한 팀이 돼 출범 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

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