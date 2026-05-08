트럼프 "이란, 나보다 더 합의 원해…서명안하면 거대한 섬광"

이란이 합의문에 서명하지 않을 경우 거대한 섬광이 솟아오르는 장면을 보게 될 것이라고 도널드 트럼프 미국 대통령이 경고했다.



7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 링컨기념관 공사 현장을 방문한 자리에서 기자들에게 "협상은 매우 잘 진행되고 있다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 워싱턴DC 링컨기념관 보수현장을 방문해 기자들의 질문에 답하고 있다. AP연합뉴스

그러면서 "이란은 내가 원하는 것보다 훨씬 더 간절하게 합의를 원한다"고 주장했다.



이날 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 교전했지만, 휴전과 협상에는 문제가 없다는 것이다.



트럼프 대통령은 이란의 공격에 대해선 "그 정도는 사소한 일"이라고 평가절하한 뒤 "우리는 그들을 완전히 날려버렸다"고 말했다.



이란이 합의를 거부하고 휴전이 종료되는 상황에 대해 트럼프 대통령은 "이란에서 거대한 섬광이 솟아오르는 것을 보게 될 것"이라며 "빨리 합의문에 서명하는 것이 좋을 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 지금까지 한 장 분량의 문서로 알려진 합의문에 대해 "그 이상"이라고 설명했다.



특히 그는 합의문 내용에 대해서도 "기본적으로 이란은 핵무기를 보유하지 않게 될 것"이라며 "그들은 우리에게 핵 관련 물질 등을 넘기게 될 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 이란이 미국의 요구를 수용했는지를 묻는 질문에는 "그들이 동의한다고 해도 다음 날이면 다른 말을 하기 때문에 큰 의미는 없다"고 언급했다.



한편 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 "휘발유 가격이 크게 떨어졌다"면서 전쟁 장기화로 인한 경제적 부담 우려를 일축했다.

<연합>

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