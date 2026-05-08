질병청 "한타바이러스 국내 위험 작아…남미 여행시 주의"

질병관리청은 8일 국내에서 한타바이러스(Hantavirus) 심폐증후군의 감염 위험도는 낮다고 강조했다.



질병청은 이날 한타바이러스 심폐증후군(HCPS) 집단감염 사례와 관련해 국내 유입 위험도를 이렇게 평가했다.

사진=연합뉴스

질병청에 따르면 최근 남대서양을 항해하던 네덜란드 국적 크루즈선에서 한타바이러스의 일종인 안데스 바이러스(Andes virus)에 따른 호흡기 질환이 보고됐다.



현재까지 확인된 감염자는 총 8명으로, 이 가운데 3명이 사망한 것으로 알려졌다.



해당 선박은 지난달 1일 아르헨티나 우슈아이아에서 출발했고, 승객들은 승선 전 아르헨티나 지역을 여행한 것으로 파악됐다.



세계보건기구(WHO)는 이달 5일 신속 위험평가를 통해 이 감염병의 크루즈선 관련 위험도는 '중간'으로, 전 세계적으로는 '낮음' 수준으로 평가했다.



한타바이러스는 쥐 등 설치류가 옮기는 바이러스로, 감염된 설치류의 소변이나 분변, 타액 등에 오염된 에어로졸이나 환경에 접촉해 감염될 수 있다.



한타바이러스의 출발점은 한국이다. 1976년 경기도 동두천 한탄강 유역에서 채집한 등줄쥐의 폐조직에서 유행성 출혈열의 원인바이러스가 세계 최초로 규명됐고, 발견장소의 이름을 따 한탄바이러스로 이름 붙여졌다. 이후 한탄바이러스에서 기원한 한타바이러스는 관련 바이러스군 전체를 지칭하는 학술용어가 됐다.



바이러스 종에 따라 한탄바이러스(Hantaan virus)와 서울바이러스(Seoul virus)는 신증후군출혈열을, 안데스바이러스(Andes virus)는 한타바이러스 심폐증후군을 일으킨다.



한타바이러스 심폐증후군은 남미 지역에서 주로 발생한다. 주요 매개체인 설치류를 통해 사람이 감염되는데, 아르헨티나와 칠레에서 환자와의 밀접한 접촉으로 사람간 전파가 보고된 바 있다.



감염 초기 발열, 근육통, 두통, 오한 등 감기와 비슷한 증상을 보이다가 급격한 호흡 곤란, 폐부종, 심장 기능 저하로 이어진다.



치명률은 20∼35% 수준으로 높고, 현재 승인된 효과적인 항바이러스제나 백신이 없어 보존적 치료를 받아야 한다.



임승관 질병청장은 "국내에는 한타바이러스 심폐증후군을 매개하는 설치류가 서식하지 않고, 해외 유입 사례도 보고된 바 없어 공중보건학적 위험도는 낮은 것으로 평가했다"며 "해외 감염병 발생 동향을 계속 살피고 있다"고 말했다.



이어 "아르헨티나, 칠레 등 남미 지역 여행을 계획 중이거나 여행 중인 경우 설치류와의 접촉을 피하고, 쥐 배설물 등이 있을 만한 폐쇄된 공간 방문을 자제해야 한다"며 "손 씻기 등 개인위생 수칙도 철저히 준수해야 한다"고 강조했다.



남미 지역에서 귀국한 뒤 발열이나 호흡 곤란, 메스꺼움, 복통 등의 증상이 나타나면 신속히 의료기관을 방문해야 한다.



진료 시에는 해외 여행력을 의료진에게 알려야 하고, 필요한 경우 질병관리청 콜센터(☎1339)를 통해 상담받아야 한다.

<연합>

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