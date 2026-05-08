티파니 영, 오늘 솔로 데뷔 10주년 신곡 공개…‘Summer’s Not Over’

티파니 영이 오늘(8일) 소로 데뷔 10주년을 맞아 정규앨범 선공개곡을 발매한다. 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group) 제공

오늘(8일) 솔로 데뷔 10주년을 맞이한 가수 티파니 영(Tiffany Young)의 정규앨범 선공개 곡이 드디어 베일을 벗는다.

티파니 영은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 ‘Summer’s Not Over’(서머스 낫 오버)를 발매한다.

‘Summer’s Not Over’는 티파니 영의 솔로 데뷔 10주년을 맞아 정규앨범 발매에 앞서 공개되는 싱글로, 사랑하는 사람들과 함께하는 순간이 마치 집처럼 편안하게 느껴지는 감정을 그린 곡이다.

함께하는 사람들과의 따뜻한 시간을 그린 신곡. 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group) 제공

함께하는 시간이 느리게 흐르는 듯한 여운과 그 순간이 오래 이어지길 바라는 마음을 담았으며, 따뜻한 신스와 경쾌한 일렉트로닉 사운드가 어우러진 미디엄 템포 팝 트랙으로 완성했다.

앞서 커밍 순 티저를 공개하면서 솔로 컴백 소식을 알린 티파니 영은 비주얼 포토, 뮤직비디오 티저 등을 공개하면서 열기를 끌어올렸다.

신비롭고 몽환적이면서도 고풍스러운 분위기로 여운을 더한 티파니 영은 티저를 통해 음원 일부를 공개하면서, 깊이 있는 보이스를 통해 글로벌 디바의 컴백을 알리며 기대를 한층 더 높였다.

첫 국내 앨범 이후 10년 만에 선보이는 신곡에 대한 기대감이 높아지고 있다. 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group) 제공

앞서, 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔한 티파니 영은 2016년 첫 솔로 앨범을 시작으로 자신만의 음악적 색깔을 다져왔다. 첫 국내 앨범 이후 10년 만에 선보이는 이번 신곡은 솔로 아티스트로서 쌓아온 시간과 변화를 응축한 새로운 출발점으로, 또 한 번의 음악적 전환을 예고한다.

솔로 아티스트로서는 그간의 시간과 변화를 응축한 새로운 출발점에 서서, 또 한 번의 음악적 전환을 예고하고 나섰다. 또 티파니 영은 퍼시픽 뮤직 그룹 (Pacific Music Group) 코리아의 첫 번째 아티스트로 합류 소식을 알린 바 있다.

다채로운 활동을 이어가는 티파니 영. 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group) 제공

한편, 티파니 영은 신곡 ‘Summer’s Not Over’ 발매를 시작으로 오는 6월 30일부터는 뮤지컬 ‘유미의 세포들’의 주연 ‘유미’ 역으로 무대에 오르며 배우로서의 활동까지 이어갈 예정이다.

유미 역의 티파니 영은 “올여름 개막을 앞두고 몸도 마음도 따뜻해지는 스토리인 만큼 매일매일이 따뜻한 시간이 되길 바란다”라고 소감을 밝혔다.

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