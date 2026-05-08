노홍철 “하루에도 수십 명씩 돈 빌려달라고 연락… 찾아오기도 해”

노홍철이 돈을 빌려달라고 부탁하는 사람들 때문에 생긴 고충을 털어놓았다. 유튜브 채널 '노홍철' 영상 캡처

방송인 노홍철이 돈을 빌려 달라고 부탁하는 사람들 때문에 생긴 고충을 털어놓았다.

지난 7일 노홍철 공식 유튜브 채널 ‘노홍철’에는 ‘럭키가이 노홍철도 피하지 못한 역대급 인도 물갈이’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 노홍철은 방송 촬영을 위해 인도에 다녀온 근황을 알리며 유튜브 구독자들이 댓글로 남긴 질문에 답하는 Q&A 시간을 가졌다.

돈 빌려 달라고 하루에 몇 명이나 연락하느냐고 묻는 구독자. 유튜브 채널 '노홍철' 영상 캡처

한 구독자는 “돈 빌려 달라고 하루에 몇 명이 연락하고 찾아오냐”고 물었다. 노홍철은 “이렇게 하면 이해가 쉬울 거다. 하루에 식사를 몇 번 하시냐”며 “그것처럼 돈 빌려 달라고 하시는 분들은 끼니의 몇 곱절 이상으로 DM(사회관계망서비스 다이렉트 메시지)을 보낸다. 가끔씩 찾아오시는 분들도 계신다”고 말했다.

돈을 빌려가야 하는 이유를 상세히 설명하는 사람들도 있다. 유튜브 채널 '노홍철' 영상 캡처

노홍철은 “본인의 어려운 상황을 말씀하시면서 아주 예의 있게 돈을 빌려 가야 하는 이유를 설명하시기도 한다”며 “많을 때는 하루에 두 자릿수, 적을 때도 한 자릿수는 꾸준히 만나고 있다. 신기하다”고 덧붙였다.

하루에 두 자릿수, 적어도 한 자릿수는 꾸준히 돈 빌려 달라는 연락이 온다고 밝혔다. 유튜브 채널 '노홍철' 영상 캡처

이와 더불어 노홍철은 결혼에 대한 생각도 밝혔다. 또 다른 구독자가 “결혼과 자유는 양립할 수 없냐. 결혼은 안 하시냐”라는 질문에 노홍철은 “안 해봐서 양립할 수 있는지 없는지 모르겠다”고 답했다.

그는 “현시점 결혼 안 한 저의 삶에 대단히 만족한다. 루틴이 됐든 즉흥적 선택이 됐든 자유롭다. 남한테 피해 주지 않고 눈치를 보지 않을 수 있는 하루하루가 행복하다”고 말했다.

현재 결혼하지 않은 자신의 삶에 만족하는 노홍철. 유튜브 채널 '노홍철' 영상 캡처

이어 “비혼주의냐고 물어보신다면 (지금 상대를) 찾아 헤매지 않겠지만 전 운명을 믿는다. 운명처럼 만나면 바로 결혼을 할 수 있다. 모든 것이 세팅 완료돼 있다. 하지만 지금은 모든 것들이 대만족이다”고 덧붙였다.

한편, 노홍철은 최근 서울 강남구 신사동 가로수길 소재 빌딩을 152억원에 매입해 화제를 모은 바 있다. 소유권 이전이 완료된 해당 건물은 지하 1층, 지상 5층 규모로, 대부분의 금액은 대출을 받아 매입한 것으로 알려졌지만, 그의 부와 자산을 실감할 수 있는 대목이었다.

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