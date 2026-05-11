엠피시스템, 배터리 없는 레일형 AVP 주차로봇 기술 제시

사진=엠피시스템 제공

엠피시스템(MPSystem)은 배터리를 탑재하지 않는 레일형 전력 공급 방식의 자동 발렛 주차(AVP) 주차로봇 기술을 통해 공동주택 주차 효율 개선 방안을 제시했다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 해당 시스템은 동일 면적 대비 약 40~60% 수준의 주차 효율 개선이 가능하며, 도심형 공동주택 및 고밀도 개발 환경에서 주차 대수 확보와 사업성 개선에 활용될 수 있다.

엠피시스템의 주차로봇은 기존 배터리 기반 설비와 달리 레일을 통한 전력 공급 구조를 적용해, 지하주차장에서 주요 리스크로 지적되는 배터리 화재 가능성을 구조적으로 낮추는 방식이다. 최근 전기차 확산과 함께 지하주차장 화재 안전 이슈가 부각되면서 관련 기술에 대한 관심도 이어지고 있다.

또한 운전자가 기계실 내부에 직접 진입하지 않는 자동 발렛 주차(AVP) 방식으로 설계돼, 공동주택에서 요구되는 사용자 안전성과 이용 편의성을 고려했다.

이와 함께 공동주택 주차장은 단순한 주차 공간을 넘어 안전성, 이용 편의성, 운영 효율 등을 통합적으로 고려해야 하는 설계 요소로 중요성이 커지고 있다. 한국토지주택공사(LH)의 ‘오토발렛파킹 공동주택 적용방안 연구’에서도 공동주택 주차장 구조 개선 필요성이 제기된 바 있다.

특히 기존 기계식 주차장의 경우 이용 불편, 안전 문제, 유지관리 부담 등의 한계로 사용자 만족도가 낮은 것으로 나타나면서, 새로운 주차 시스템 도입 필요성도 함께 제기되고 있다.

업계에서는 자동 발렛 주차(AVP) 시스템이 공동주택 주차 문제 해결을 위한 대안으로 거론되고 있으며, 초기 설계 단계에서 반영 여부에 따라 건물 시공 비용 절감, 시공 기간 단축, 주차 대수 확보, 동선 구조 개선, 사업성 등에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

엠피시스템 관계자는 “공동주택 주차는 단순한 공간 문제가 아니라 안전·사업성·운영을 동시에 고려해야 하는 설계 영역”이라며 “초기 설계 단계에서 AVP 적용 가능성을 검토하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

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