서울 증산5구역, 1906세대 대단지 된다…수색·증산 뉴타운 완성 [주말, 특별시]

서울 지하철 6호선 증산역과 새절역 사이에 위치한 역세권인 은평구 증산5구역이 1906세대 대단지로 탈바꿈한다. 증산5구역은 1만2000여세대에 달하는 수색·증산 뉴타운 완성을 위한 ‘마지막 퍼즐’이다.

서울 은평구 증산5구역 재정비촉진지구 주택 재개발 정비 사업 조감도. 서울시 제공

서울시는 지난 7일 제8차 정비 사업 통합심의위원회를 열고 은평구 증산동 243-15번지 일대 증산5 재정비촉진구역 주택 재개발 정비 사업에 대한 건축·경관·교통·교육·환경 등 5개 분야 통합 심의를 조건부 의결했다.

이에 따라 은평구의 대표적인 노후 저층 주택단지인 증산5구역은 최고 29층인 21개 동, 1906세대(공공 임대 325세대 포함)의 아파트 단지가 된다. 시는 기준 용적률 완화 정책을 반영해 용적률을 약 10% 높이고 131세대를 추가한 재정비촉진계획 변경을 확정할 계획이다. 이주가 완료돼 기존 건축물이 해체되면 신속한 착공이 가능할 전망이다.

아울러 단지 내 공공 보행 통로 등이 조성돼 인근의 봉산근린공원을 이용하는 주민들뿐 아니라 새로 건립되는 연서중학교 학생들의 보행 환경이 대폭 개선된다.

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