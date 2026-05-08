李대통령, 어버이날 축사 중 울컥…“자식 먼저 떠나보내야 했던 그 슬픔 앞에서”

이재명 대통령이 8일 어버이날 기념식에서 순직 소방·경찰 공무원 부모들에게 직접 카네이션을 달아주며 위로했다. 이 대통령은 부모들과 함께 눈물을 흘리며 “사랑하는 자식을 먼저 떠나보내야 했던 슬픔 앞에서, 그 어떤 말로도 위로를 다 할 수 없음을 잘 안다”고 다독였다.

이 대통령은 이날 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 제54회 어버이날 기념식 축사에서 “국가가 자식 된 도리와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담아 오늘 유가족 여러분께 카네이션을 달아드렸다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 순직 공무원 부모들을 향한 헌사를 읽는 내내 울먹였다.

이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령 내외는 축사에 앞서 순직 공무원 부모들에게 직접 카네이션을 달아주는 전달식도 가졌다. 2024년 문경 식품 제조 공장 화재에서 순직한 김수광 소방위, 박수훈 소방장, 2023년 제주 감귤창고 화재로 순직한 임성철 소방장, 2023년 전북 김제 주택화재 진압 중 순직한 성공일 소방교, 2017년 강릉 석란정 화재로 순직한 이호현 소방교, 가양대교 투신자 수색 중 순직한 유재국 경위의 부모님이 참석했고 이 대통령과 김혜경 여사는 이들의 가슴 왼편에 직접 카네이션을 달아주며 위로했다.

이 대통령은 이후 축사에서 “가장 위험한 현장에서, 마지막까지 소임을 다했을 그 젊은 청년들의 숭고한 희생을 무겁게 기억하겠다”고 다짐했다.

어버이날을 맞아 모든 부모를 향한 존경의 뜻도 전했다. 이 대통령은 “한 사람의 부모는 자식 숫자만큼의 세상을 짊어지고 살아간다고 한다”며 “아무 조건 없이 등을 내어주고, 넘어질 때마다 다시 일으켜 세워주고, 자식의 내일을 위해 자신의 오늘을 접어두었던 그 시간들. 그 묵묵한 헌신 위에 오늘의 대한민국이 존재한다”고 했다.

이어 “자녀를 키우는 일이 부모에게 부담되지 않고, 부모를 부양하는 일이 자녀에게 부담이 되지 않는 그런 나라여야 모두가 내일의 삶을 긍정하며 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있을 것”이라며 연금 제도 개선과 노후 보장을 위한 제도적 방안 마련을 추진하고 있다고 밝혔다.

또 “부모의 일방적 희생에 기대는 사회가 아니라, 국가와 공동체가 모두 함께 책임지는 국민 모두가 행복한 나라를 향해 나아가겠다”며 “그것이 우리네 어머님, 아버님들의 노고에 보답할 최고의 효도라고 믿는다”고 했다.

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