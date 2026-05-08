김관영 “내란몰이 책임 물을 것”…이원택 향해 정치적 책임 공세 [6·3의 선택]

무소속 김관영 전북도지사 예비후보가 2차 종합특검의 내란 방조 의혹 무혐의 처분을 계기로 더불어민주당 이원택 전북도지사 예비후보를 향한 책임론을 본격 제기하고 나섰다.

김관영 예비후보는 8일 오전 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “권창영 2차 종합특별검사팀으로부터 내란 방조 혐의 등에 대해 혐의없음 통보를 받았다”며 “그동안 묵묵히 지켜봐 준 도민과 특검 조사라는 수치를 감내해 준 공직자들에게 감사드린다”고 밝혔다.

김관영 전북도지사 예비후보가 8일 전북도의회 브리핑룸에서 2차 종합특검의 내란 방조 의혹 무혐의 처분에 관해 설명하고 있다. 연합뉴스

앞서 2차 종합특검팀은 김 예비후보에게 제기된 내란부화수행, 직권남용 권리행사방해, 직무 유기 혐의 등에 대해 모두 증거 불충분에 따른 혐의없음으로 불기소 처분했다. 이번 사건은 지난 2월 한 한 김제시민의 고발로 수사가 시작됐으며, 특검은 전날 결과를 전북도에 통보했다.

김 예비후보는 “내란 동조는 없었고 전북도청 폐쇄도 없었다”며 “법과 절차에 따라 성실히 조사에 임했고, 오늘 그 진실이 확인됐다”고 강조했다.

그는 이어 “이번 사건은 김관영 개인의 억울함으로 끝날 일이 아니다”며 이원택 후보를 향한 정치적 책임 추궁에 나설 뜻을 분명히 밝혔다.

김 예비후보는 “선거를 위해 내란 몰이에 나서고 성실한 공무원들을 의심의 시선 앞에 세운 것은 단순한 선거 공방이 아니라 전북도정과 공직자, 민주주의를 지켜온 전북도민에 대한 모욕이자 정치적 폭거였다”고 주장했다.

특히, 이원택 후보를 겨냥해 “이 후보는 여러 차례 기자회견을 열어 내란 동조 의혹을 제기했고 스스로 정치생명을 걸겠다고 공언했다”며 “정치인은 자신이 뱉은 말에 목숨보다 무거운 책임을 져야 한다”고 말했다. “거짓으로 도민을 모욕했다면, 그 책임은 더욱 엄중해야 한다”고도 했다.

이어 “정치생명을 걸겠다는 약속이 지금도 유효한지, 거짓 의혹 제기로 도정과 공직자들에게 상처를 준 데에 대해 사과할 용의가 있는지, 선거용 내란 프레임으로 도민을 모욕한 책임을 어떻게 질 것인지 답해야 한다”고 압박했다.

그러면서 “정치생명을 걸겠다는 말이 단순한 선거 구호가 아니었다면 행동으로 보여줘야 한다”며 “이원택 후보의 ‘대국민 사기극, 도민 모욕의 정치’에 대해 결코 그냥 넘어가지 않을 것”이라고 강조했다.

김 예비후보와 이 후보는 지난 3월 각각 내란 의혹과 관련해 “정치생명을 걸겠다”고 공개 발언한 바 있다. 김 예비후보는 지난달 특검 조사 직후 “혐의가 인정되면 정계 은퇴하겠다”고 정치적 배수진을 쳤으며, 이번 무혐의 처분 이후 공세 수위를 높이며 선거전 주도권 확보에 나선 모습이다.

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