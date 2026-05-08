"조종사들 다툼 가능성"…132명 숨진 中여객기 사고 새 정황

4년 전 탑승자 132명이 전원 사망한 중국 동방항공 여객기 추락사고가 조종사 간 다툼 과정에서 발생했을 가능성을 보여주는 정황이 나왔다고 뉴욕타임스(NYT)가 7일(현지시간) 보도했다.



중국 동방항공 소속 MU5735 여객기(보잉 737)는 지난 2022년 3월21일 오후 중국 쿤밍을 출발해 광저우로 비행하던 중 해발 8천800m 상공에서 수직 급강하해 산악 지역에 추락했다.

추락한 중국 동방항공 여객기 잔해. EPA연합뉴스

NYT는 동방항공 추락사고 조사에 참여했던 미국 국가교통안전위원회(NTSB) 보고서를 분석한 항공 전문가들을 인용, 해당 추락사고가 조종실 내에서 벌어진 기장과 부기장 간 다툼 과정에서 발생했을 가능성이 있다고 전했다.



제프 구제티 NTSB 전 조사관은 비행 데이터 기록기 자료에 따르면 기장 또는 부기장이 컷오프 레버(연료 스위치)를 누르면서 엔진에 대한 연료공급이 중단돼 여객기 엔진이 멈춘 것으로 보인다고 말했다.



구제티는 사고 여객기가 적어도 한 번은 360도 회전하면서 급강하했고 조종석 내의 조종간들이 돌려지면서 360도 회전이 발생했다고 분석했다. 해당 여객기의 조종석에는 기장과 부기장 앞에 각각 조종간이 설치돼 있었다.



사고 당시 조종간들이 불규칙적으로 앞뒤로 움직였고, 이는 기장과 부기장이 다툼 과정에서 각기 다른 방향으로 조종간을 돌렸을 가능성을 시사한다고 구제티는 밝혔다.



그는 "여객기 급강하와 격렬한 회전은 고의적인 행동"이라면서 "조종간이 불규칙적으로 앞뒤로 움직인 것도 (조종사 간) 다툼이 있었다는 걸 시사한다"고 말했다.



이에 대해 조종사 출신의 항공 안전 컨설턴트인 존 콕스는 불규칙적인 조종간 움직임은 조종석 내에 다툼이 있었다는 점을 시사한다면서도 추락 사고의 결정적인 증거로 볼 수는 없다고 했다.



중국 동방항공 추락사고는 지금까지도 그 원인이 정확하게 밝혀지지 않았지만, 수직 낙하 등을 이유로 고의 사고설이 퍼져 있었다.



NTSB 보고서는 미국 정보공개법(FOIA)에 따라 공개됐다. NTSB에 정보공개를 요청한 당사자는 확인되지 않았다.



NSTB는 사고 원인을 분석할 수 있는 또 다른 장치인 조종석 음성 기록장치(CVR)의 정보는 공개하지 않았다.



뉴욕타임스는 중국 외교부와 민간항공청 측에 NSTB 보고서에 대한 질의를 했으나 답변하지 않았다고 덧붙였다.

<연합>

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