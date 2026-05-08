현대차, 노무 대응 ‘사장급’ 격상…최준영 사장이 총괄

현대자동차그룹이 그룹 차원의 노무 대응 체계를 대폭 강화하는 임원 인사를 단행했다. 그룹 노무 총괄 기능을 사장급으로 격상하고, 현대모비스에는 노무 전담 조직을 신설하며 생산 현장의 노사 리스크 관리에 나섰다. 지난 3월 시행된 ‘노란봉투법’(노동조합법 2·3조 개정안) 이후 확대되는 노사 갈등 가능성에 선제 대응하려는 조치로 풀이된다.

8일 업계에 따르면 현대차는 노무 전반을 총괄하는 정책개발담당에 최준영 기아 사장을 내정했다. 현대차는 “안정적 노사 관계와 효율적 생산 운영을 위해 경험과 전문성을 고려했다”고 설명했다.

최준영 현대차 정책개발담당 사장. 기아 제공

이번 인사의 핵심은 그룹 노무 컨트롤타워의 위상 강화다. 최 사장은 기아 재직 시절 노사 협상을 비교적 안정적으로 이끌며 생산 차질을 최소화했다는 평가를 받는다. 현대차가 기존 부사장급이 맡아온 정책개발 기능을 사장급으로 격상한 것은 최근 높아진 노동 이슈의 중요도를 반영한 것으로 해석된다.

현대모비스에는 노사정책담당 직책이 신설됐다. 현대차·기아 정책개발실장을 맡아온 정상빈 부사장이 해당 보직으로 이동한다. 정 부사장은 노무 분야 전문성을 바탕으로 부품 계열사의 노사 현안을 전담할 예정이다. 업계에서는 완성차 생산이 부품 공급망과 직결되는 만큼 계열사 단위의 노무 리스크 관리 필요성이 커졌다는 분석이 나온다.

특히 노란봉투법 시행 이후 원청 기업을 상대로 한 하청 노조의 교섭 요구가 늘어나면서 자동차 업계 전반의 긴장감도 높아지고 있다. 현대차그룹이 노무 대응 조직을 확대·재편한 것도 이 같은 환경 변화와 무관치 않다는 관측이다.

최 사장의 이동으로 공석이 된 기아 국내생산담당·CSO 자리에는 송민수 화성공장장 부사장이 선임됐다. 송 부사장은 생산 현장 운영 경험이 풍부한 생산 전문가로 평가된다. 기아는 송 부사장을 중심으로 국내 생산 체계 안정화와 생산 혁신을 추진할 계획이다.

후속 인사로 기아 화성공장장에는 소득영 생기센터장(전무)이, 생기센터장에는 정광호 생기1실장(상무)이 각각 보임됐다.

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