“당신은 당신의 이익을 넘어 ‘우리’로 살아갈 수 있나요”…공동선 탐구 [타우마제인] 제9호 출간

“공동선은 완성된 상태로 주어지지 않는다. 그것은 끊임없는 토론과 비판, 참여와 실천을 통해 형성된다. 공동체는 공동선을 향한 지속적인 노력 속에서만 유지된다. 이 중에서도 지도자를 선택하는 일이 특히 중요하다. 그렇다면 지도자로 자처하는 자가 공동선의 실천자인지, 아니면 사익을 추구할 자인지를 잘 살펴야 하지 않을까?”(7~8쪽)

공동선을 개인 이익의 단순한 합이 아닌 공동체를 성립시키는 규범적 기반으로 규정한 이한구 경희대 석좌교수는 ‘공동선, 우리가 함께 연주하는 선율’에서 공동체는 결국 공동선을 향한 지속적인 노력 속에서만 유지된다며 우리에게 이같이 묻는다.

재단법인 타우마제인이 발행하는 인문 철학잡지 ‘타우마제인’은 제9호에서 ‘공동선’이라는 오래된 철학적 질문을 오늘의 현실 속에서 다시 사유한다. 공동선은 고대 그리스 플라톤과 아리스토텔레스 이래 정치철학의 핵심 개념이었지만 근대 이후 개인의 권리와 자유가 강조되면서 지속적인 긴장과 재구성을 겪어왔다.

잡지에 따르면, 이 교수는 공동체를 상호 연관성과 도덕적 목표를 공유하는 관계로 이해하면서, 공동선을 각자의 고유성을 유지하면서도 조화를 이루는 ‘교향곡’에 비유한다. 아울러 아리스토텔레스의 논의를 바탕으로 공동선이 개인의 자유를 억압하는 것이 아니라, 자유가 공허한 형식으로 머물지 않도록 지탱하는 조건임을 강조한다. 나아가 자유주의 전통과 롤즈의 정의론을 검토하면서, 권리와 절차만으로는 공동체를 유지하기에 충분하지 않으며 상호 신뢰와 연대의 토대가 필요하다고 지적한다.

이번 ‘타우마제인’ 9호는 좋은 삶과 좋은 공동체, 최대 다수의 최대 행복, 정치적 공동선의 조건들과 같은 고전적 논의를 바탕으로 민주주의와 시민성, 제도와 덕의 관계를 비판적으로 검토한다.

공동선이 현실에서 어떻게 작동하는지도 구체적으로 다룬다. 서병훈 숭실대 명예교수의 ‘포퓰리즘, 단순함의 유혹’, 최훈 강원대 교수의 ‘최대 다수의 최대 행복은 공동선인가?’, 철학 크리에이터 충코의 ‘세대갈등이 심각하지만 쿼카는 귀여워’ 등 다양한 사례를 통해 공동선이 현실 속에서 어떻게 형성되고 변형되는지를 살펴본다.

아울러 기술 환경의 변화 속에서 공동선의 새로운 의미도 조명한다. 석봉래 앨버니아대 교수의 ‘AI는 선을 학습할 수 있을까?’, 안광복 중동고 철학교사의 ‘빅데이터 시대의 공동선’ 등은 공동선의 재정의를 요구하는 새로운 요소 등이 제시되기도 한다.

인문 철학잡지 ‘타우마제인’은 교보문고 등의 오프라인 서점과 온라인 서점에서 주문 판매된다. 재단법인 타우마제인은 인문정신과 철학정신의 창달을 이념으로 다양한 대중화 프로그램을 개발하고 지원해 한국 사회의 새로운 문명 창조에 기여하기 위해 설립된 비영리재단.

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