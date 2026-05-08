‘광주 여고생 살인 사건’ 피의자 24세 장○○, 전문가 “사이코패스 가능성”

한밤중 광주 도심에서 흉기를 휘둘러 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생을 다치게 한 혐의(살인 등)를 받는 장모(24)씨가 7일 오전 광주 동구 광주지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 뉴시스

광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생을 다치게 한 혐의(살인 등)를 받는 장모(24)씨가 전날인 7일 구속된 가운데, 그의 범죄를 지켜본 전문가는 ‘사이코패스’ 가능성을 언급했다.

사이코패스는 △공감 능력이 매우 낮고 △타인을 조종하거나 죄책감을 거의 느끼지 않는 반사회적 인격장애를 가리키는 말이다.

김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장은 이날 ‘YTN 라디오 김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 “장씨의 범죄는 사이코패스 성향이 매우 농후하다고 볼 수 있다”고 밝혔다.

김 팀장은 “살인 사건을 보면 원한이라든지 치정이라든지 금품을 요구하는 강도라든지, 아니면 성폭력 문제로 인해서 살해하는데, 장씨는 사망한 여학생하고 아무런 인연이 없다”고 지적했다,

이어 “그런데도 불구하고 장씨는 ‘극단적 선택을 하는데 데려가기 위해서 살해했다’고 진술했다”며 “사람을 살해했으면 당황하거나 그 느낌이 있어야 되는데 평상시처럼 행동했다, 이것만 보더라도 반사회적 경향이 있다. 이게 바로 사이코패스다”라고 설명했다.

그러면서 “장씨는 범행 당시 음주나 약물은 하지 않았다”면서 “정신 질환으로 치료받은 적도 없다고 한다. 본인이 분노 표출을 했는데 살해하고도 아무런 죄책감이 없다, 그렇게 되면 경찰이 볼 때는 사이코패스 성향이 매우 농후하다고 볼 수가 있다”고 덧붙였다.

김 팀장은 장씨에 대한 신상공개 가능성에 대해 “장씨의 범죄는 잔인하고 증거도 충분히 있기 때문에 신상 공개를 할 가능성이 매우 높아 보인다”며 “이런 범죄는 당연히 신상 공개를 해야된다”고 강조했다.

그는 “(이번 사건의 중요한 점은) 장씨의 범행 동기가 불분명한 것”이라며 이같은 범죄는 사전에 예방하기가 쉽지 않다고 우려를 드러냈다.

장씨는 전날 구속됐지만 반사회적 인격장애로 인한 제2, 제3의 범죄 가능성을 시사한 것이다. 그는 다만 “사이코패스라고해서 모두 범죄자가 되는 건 아니다”라고 강조했다.

장씨는 지난 5일 오전 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 도로에서 A양(18)을 흉기로 찔러 숨지게 했다.

또 A양의 비명을 듣고 도우러 온 B군(18)에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 장씨는 현재 계획범죄 의혹을 전면 부인하고 있다.

당초 경찰 조사에서 장씨는 “사는 게 재미없어 자살을 고민하다 범행 충동이 들었다”는 취지로 진술하며 우발적 범행을 주장했는데, 현재까지도 같은 주장을 유지하고 있다.

경찰은 이 사건을 이른바 ‘이상 동기 범죄’(묻지마 범죄) 유형으로 보고 있다. 또 장씨의 증거 인멸 정황 등을 토대로 계획범행 가능성에 무게를 두고 수사 중이다.

장씨는 범행 후 무인 세탁소에서 혈흔이 묻은 옷을 세탁하는 등 증거를 인멸하려 한 정황이 드러났다.

그는 피해자들과 일면식이 없는 사이다. 장씨는 ‘죽으려고 했는데 왜 여학생을 공격했느냐’는 취재진 질문에 “여학생인 줄 알고 한 건 아니다”라고 말했다.

그러면서 그는 피해자에게 하고 싶은 말이 없느냐는 취재진 질문에 “죄송하다. 정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어 죄송하다”라고 답했다.

한편 장씨가 구속된 날 오전 광주 광산구 신가동 한 장례식장에서는 A양의 발인이 엄수됐다.

유족들은 흰 천이 덮인 관 위에 국화를 한 송이씩 올리며 A양에게 마지막 인사를 건넸다.

A양의 어머니는 국화를 올려놓은 뒤 관을 부둥켜안고 오열했다.

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