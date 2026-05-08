서울랜드, 9일(토) 세기말 노래자랑 개최.. 우승자 가린다

서울랜드가 오는 5월 9일(토), 세기말 무대를 그대로 옮겨낸 '세기말 노래자랑'을 개최한다.

서울랜드는 봄 시즌 축제 ‘K도파민 페스티벌’의 핵심 공간인 ‘오징어 문방구’에서 매주 주말 누구나 참여할 수 있는 세기말 감성 이벤트 오징어 문방구배 ‘골목대장 경연대회’를 진행 중이다. 골목대장 경연대회는 RC카 기반의 ‘스피드왕’, 펌프게임 기반 ‘게임왕’, 세기말 감성의 ‘노래왕’ 까지 총 3개 부문으로 운영되었으며, 5월 한달간 주말마다 '노래왕' 경연이 진행될 예정이다.

노래왕 대회는 골목대장 경진대회에서 가장 뜨거운 반응을 얻고 있다. 특히 5월 한달간 주말에 진행되는 참여형 프로그램 ‘골목길 노래자랑’은 매주 높은 참여율 속에 운영되고 있다. 처음에는 아이들과 가족 단위 고객 중심으로 참여가 예성되었으나, 실제 현장에서는 MZ세대는 물론 3040세대까지 무대위에 올라 숨겨왔던 끼와 흥을 마음껏 발산하고 있다. 세기말 감성을 기억하는 '어른이' 고객들의 적극적인 참여가 현장 분위기를 뜨겁게 만들고 있는 것이다. 특히 이번 대회에는 90년대부터 2000년대까지의 노래만 참여가 가능해 그 시대 감성을 더욱 끌어올리고 있다.

오는 5월 9일 열리는 '세기말 노래자랑'은 '골목길 노래자랑'의 치열한 경쟁을 이겨낸 우승자들과 별도의 온라인 사전 예선을 통과한 참가자가 함께 참여하며 기존 골목길 노래자랑보다 한층 업그레이드된 무대와 스케일로 진행될 예정이다. 특히 이번 대회는 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP과 협업해 진행되어 행사 전 과정은 SOOP 채널을 통해 생중계될 예정이다. 더불어 세기말부터 지금까지 파워풀한 가창력과 깊은 감성을 가진 여성 보컬 그룹 가비엔제이(Gavy NJ)가 출연, 화려한 축하공연을 펼친다. 또한 우승자들을 가리기 위해 전문 심사위원단도 꾸려진다. 가비엔제이 맴버들은 물론, 퍼포먼스 그룹 울라라세션의 박승일과 AAA엔터테인먼트사, 서울랜드 공연팀 등 전문 심사위원단이 가창역은 물론 그시절 세기말 감성과 퍼포먼스 등을 심사할 예정이다. 수상자에게는 커스텀 마이크와 SOOP 음악방송 출연권과 상금이 수여된다.

서울랜드 관계자는 “세기말 노래자랑은 단순 참여형 이벤트가 아닌, K컬처의 뿌리인 세기말 감성을 다시금 새롭게 선보이는 콘텐츠”라며 “전 세대를 아우르는 공감을 통해 방문객들에게 강렬한 재미와 추억을 선사할 것”이라고 밝혔다. 또한 “오는 5월 30일에도 세기말 노래자랑이 다시 한 번 진행될 예정이다. 많은 관심과 참여도 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편, 서울랜드에서는 이색 야외 맥주펍 ‘비어가든’을 운영 중이다. 빨간풍차와 베니스무대 일대에서 진행되는 서울랜드 비어가든은 독일식 야외 맥주 문화인 ‘비어가르텐’을 서울랜드 스타일로 선보이고 있다. 단순한 맥주 축제를 넘어 이국적인 분위기 속에서 크래프트 맥주와 BBQ, 다양한 음악과 공연이 어우러지는 것이 특징이다. 비어가든의 테라스존에서는 라이브공연이 진행되며, 베니스무대에서는 신나는 밴드 공연이 이어져 축제의 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다. 또한 프라이빗 테이블이 마련돼, 사람들로 붐비는 속에서도 소중한 사람들과 여유롭게 시간을 보낼 수 있다. 특히 이번 비어가든에는 2018년부터 독일 대사관 공식 만찬주로 선정되며 맛과 개성을 인정받은 가평 로컬 크래프트 맥주 브랜드 ‘크래머리’가 팝업존으로 참여한다. 특히 이번에는 이를 통해 평소 가평 양조장에서만 만나볼 수 있었던 생맥주 3종과 함께, 캔맥주 7종 등 총 10종의 다양한 수제맥주 라인업을 서울랜드에서도 즐길 수 있다.

서울랜드에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지 및 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

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