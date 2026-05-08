“소아암 어린이 위해…” 배우 김선호 팬카페 ‘선호하다’, 1000만원 기부

한국백혈병어린이재단은 배우 김선호의 생일을 맞아 공식 팬카페 ‘선호하다’로부터 소아암 어린이 치료비 1000만원을 전달받았다고 8일 밝혔다. 이로써 김선호 팬카페의 누적 후원금은 3226만원으로 늘었다.

김선호와 팬카페 ‘선호하다’의 기부 인연은 지난 2021년 시작됐다. 당시 김선호가 한국백혈병어린이재단에 두 차례에 걸쳐 총 1억5000만원을 기부한 사실이 알려지면서, 팬들도 이듬해인 2022년부터 자발적으로 나눔에 동참하기 시작했다.

배우 김선호. 판타지오 제공

이후 팬카페는 매년 꾸준한 기부를 통한 선한 영향력을 전파하며 올해로 네 번째 후원을 이어가게 됐다. 누적 후원금은 3226만원에 달하며, 이를 통해 현재까지 3명의 소아암 환아들의 치료에 큰 도움이 됐다. 이번 후원금 역시 팬들과 배우가 함께 만들어가는 선한 영향력의 연장선이라는 점에서 의미를 더하고 있다.

팬카페 관계자는 “작은 나눔이 아이들의 소중한 꿈을 지켜주는 든든한 버팀목이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 응원을 이어갈 것”이라고 말했다.

서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장은 “배우와 팬이 함께 만들어가는 따뜻한 나눔이 소아암 어린이들에게 큰 희망이 되고 있다”며 “지속적인 관심과 응원에 진심으로 감사드린다”고 전했다.

한국백혈병어린이재단은 1991년 설립된 소아암 전문 지원기관으로, 치료비 지원과 심리·정서 지원, 교육 및 사회복귀 프로그램 등 다양한 사업을 통해 소아암 어린이와 가족을 돕고 있다.

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