송언석 "與, 다채로운 망언으로 국민 무시…더불어오만당"

국민의힘 송언석 원내대표는 8일 일부 더불어민주당 인사들의 발언 등이 논란을 빚은 점을 두고 "민주당에서 나오는 다채로운 망언들을 보면 얼마나 국민을 무시하고 가르치려 드는 오만한 정당인지 알 수 있다"고 비판했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 8일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

송 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "더불어민주당은 이제 그 이름을 '더불어오만당'으로 바꾸기를 바란다"며 이같이 말했다.



그는 "정원오 서울시장 후보는 장사가 잘 안된다는 상인에게 '컨설팅을 받아보라'고 일장 훈계를 늘어놨다"며 "김상욱 울산시장 후보는 근거도 없고 증거도 없이 테러 위협을 받고 있다고 주장하며 방검복을 입고 시민들을 만나러 다닌다. 시민을 잠재적 테러리스트로 취급하는 것"이라고 했다.



이어 "민주당 김문수 의원은 '따까리를 하려면 공무원을 해야지'라고 발언했는데 전국의 공직자들이 국회의원 앞에서 설설 기는 따까리쯤으로밖에 보이지 않는다는 오만의 극치"라며 "민주당은 공무원 비하 망언을 늘어놓은 김 의원이나 '박정희 대통령이 일찍 죽어서 대한민국이 발전했다'는 망언을 한 장세용 구미시장 후보에 대해 징계 등 아무 조치도 취하지 않았다"고 지적했다.



또 "대통령은 국무회의 자리에서 '비읍 시옷' 하는 비속어 욕설을 아무렇지 않게 늘어놓고, 여당 대표는 어린아이 앞에서 '오빠 해봐요'라는 아동 성희롱성 발언을 늘어놓기 바쁘다"며 "'더불어오만당'은 반드시 국민 심판을 받을 것"이라고 말했다.

<연합>

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