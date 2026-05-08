고우림 "김연아 털털하고 검소해"…최현석 셰프 할아버지 됐다 [금주의 연예가 소식]

5월 둘째 주에도 국내 연예가는 다양한 소식으로 채워졌다. 최현석 셰프의 딸 최연수가 득남을 했다. 고우림이 아내 김연아가 검소하다며 결혼 이유를 밝혔다. 오마이걸 효정이 2세 계획을 밝혔다.

사진=최연수 SNS

◆ 최현석 셰프, 할아버지 됐다…딸 최연수 “사랑으로 키울게요”

최현석 셰프의 딸이자 인플루언서 최연수가 7일 아들을 낳았다.

최연수는 7일 자신의 인스타그램을 통해 “아기 잘 낳았습니다”라며 직접 출산 소식을 알렸다.

사진 속 최연수는 환자복을 입고 병원 침대에 누워 카메라를 보며 엄지를 들어올리며 밝은 미소를 짓고 있다.

최연수는 “다행히 자가 호흡이 잘 돼서 니큐(NICU·신생아집중치료실)에 안 들었갔다”며 “너무 일찍 나와서 걱정했는데”라고 했다.

그러면서 “사랑으로 가득채운 아가로 키우겠다”고 덧붙였다.

앞서 최연수는 “갑자기 (출산예정일보다) 빠르게 아기를 낳게 됐다”고 말했다.. 최연수는 임신성고혈합으로 출산예정일보다 한 달 앞서 아이를 낳았다.

최연수는 지난해 9월 밴드 딕펑스 김태현과 결혼했고, 3개월만에 임신 소식을 알렸다. 최연수는 1999년생이고, 김태현은 1987년생이다.

사진=김연아 SNS

◆ 고우림, 김연아와 결혼 이유 “털털하고 검소해..잡아야겠다 생각”

크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 아내인 전 피겨스케이팅 선수 김연아가 검소하다며 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘준호 지민’에는 ‘성악돌의 미친 예능감 | 한 끼 줄게~스트 with. 민규&우림’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김준호는 결혼 1년만에 입대한 고우림에게 “거의 사기 결혼 아니냐”고 말했다. 이에 고우림은 “연애를 시작할 때부터 군대 안 갔다 온 게 미안했다. 군대에 다녀와야 할 수 있다고 했는데 아내가 흔쾌히 이해해줬다”고 했다.

고우림은 김연아를 만날 때 결혼할 것 같았다고 했다. 그는 “만나기 시작할 때부터 이 사람은 뭔가 결혼까지 갈 수 있을 것 같은 확신이 있었다. 내가 차분하고 무던한 스타일인데 그런 부분이 되게 비슷한 점이 있다”고 말했다.

고우림은 김연아에 대해 “연아씨는 털털하다. 만나면서 참 검소한 사람이란 걸 많이 느꼈다. 그래서 이 사람을 잡아야겠다고 생각했다”고 했다.

고우림은 2022년 김연아와 결혼했다. 고우림은 1995년생이고, 김연아는 1990년생이다.

사진=tvN STORY ‘육아인턴’ 화면 캡처

◆ 오마이걸 효정, 2세 계획 밝혀 “아이 셋 낳고 싶어”

그룹 오마이걸 멤버 효정이 결혼 후 아이를 셋 낳고 싶다며 2세 계획을 밣혔다.

7일 방송된 tvN STORY ‘육아인턴’에는 짱구 형제의 육아를 맡은 안정환의 육아 지원군으로 오마이걸 효정이 등장해 반가움을 자아냈다.

효정의 등장 전 짱구 형제는 지치지 않는 에너지로 안정환의 혼을 빼놓았다. 그러나 효정이 등장하자 첫째는 혀짧은 애교를 보이는 등 안정환을 놀라게 했다.

안정환은 짱구 형제 돌봄을 효정에게 맡기고 주방으로 향해 식사를 준비했다. 식사를 하며 효정은 안정환에게 “결혼 하니 어떠세요?”라고 물었다.

효정은 함께 육아를 하는 안정환에게 "결혼 하면 어떠냐"고 물었다.

안정환은 “결혼 생각 있구나”라고 물었다. 이에 효정은 “30대 중반이 되니까 아무래도 생각이 든다”고 답했다.

안정환은 “아이 생각도 있냐”고 물었다. 이에 효정은 “아이도 낳고 싶다. 셋 낳고 싶다”고 말했다.

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