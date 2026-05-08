김숙 “2002년 4억에 산 아파트 내가 팔고 28억 됐다”

MBC ‘구해줘! 홈즈’ 화면 캡처

개그우먼 김숙이 과거 매도했던 아파트의 폭등 소식을 전하며 씁쓸한 후회를 했다.

지난 7일 방영된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에서는 서울 내 ‘10억 원 미만 아파트 찾기’라는 미션 아래 출연진이 마포구와 북아현동 일대 임장에 나섰다.

이날 김숙은 해당 지역과의 인연을 언급하며 “2002년 당시 이곳의 43평형 아파트를 4억 원에 매입했었다”고 돌아봤다.

이어 “현재 시세가 28억 원에 달한다는 소식을 들었다”며 “내가 팔고 나서 4배가 올랐다. 너무 배가 아프다”고 솔직한 심경을 토로했다.

그러면서 “이 주변은 이제 다 20억 원대다. 너무 세다”며 본인이 떠난 뒤 천정부지로 솟구친 서울 집값의 현실에 씁쓸함을 내비쳤다.

김숙은 과거 동료 김신영에게도 부동산 매수를 만류했다가 해당 지역이 8배 폭등했던 일화를 덧붙이며, 선택과 타이밍이 엇갈린 '부동산 잔혹사'로 웃음과 안타까움을 동시에 자아냈다.

한편 이날 게스트로 나선 래퍼 MC그리 역시 희망 지역인 왕십리의 시세가 20억 원에 육박한다는 사실에 경악하는 등 가파르게 치솟은 서울 집값의 현실을 실감케 했다.

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